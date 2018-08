Lo que dijo Gustavo Petro sobre el Gobierno de Iván Duque

El senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro, habló en La W sobre sus opiniones ante el escenario político actual, su derrota y la inminente reforma tributaria.

Inicialmente el ex alcalde de Bogotá se lamentó por no haber ganado la presidencia, “Hay un sentimiento de saber que se pudo, eso no ha pasado en décadas” y expresó que sentía impotencia pues intentó cambiar las cosas pero no pudo.

Sobre los últimos anuncios económicos, hechos por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y el expresidente Álvaro Uribe sobre el IVA y el salario mínimo, Petro afirmó que "Duque dijo: vamos a bajar los impuestos de renta corporativa, esto lo pagan las grandes empresas ubicadas en Colombia, los dueños de las petroleras, Cerrejón, Sarmiento Ángulo, la banca española. Y para financiar al Estado se lo ponen a la canasta básica familiar, a esos señores que votaron por Duque, quizá, le ponen los impuestos a la clase baja y media, a la clase trabajadora de este país.”

Afirmó además que el expresidente Uribe sí subió los impuestos y el IVA en su gobierno y calificó de “canallada” la reforma tributaria que propondrá el gobierno de Iván Duque.

Por otro lado, el senador habló de la JEP y recalcó que este organismo “debe condenar a los que hicieron lo de El Nogal. Mataron civiles y civiles niños, ese es un crimen de guerra y deben sancionarlos”.

De igual manera, Petro aseguró que había hecho los debates del paramilitarismo y que, “Uribe debió estar preso hace tiempos por delitos de lesa humanidad. Hoy por lo que está siendo juzgado también debería estar preso”.

(Le puede interesar: Uribe debería estar preso: Gustavo Petro)

Finalmente afirmó que Uribe debería ir a la JEP y preguntó “¿Qué es más grave? ¿Los delitos del ciudadano contra el Estado o del Estado contra los civiles?”