Lo que dijo Peláez sobre protestas en Cauca y contaminación en Medellín y Bogotá

Este 28 de marzo, el doctor Hernán Peláez restrepo se refirió a la nueva situación de emergencia ambiental decretada en Bogotá y en el valle de aburra por cuenta de los altos niveles de contaminación ambiental que afectan a las dos ciudades y que obligan a la adopción de nuevas medidas para bajar los indices de contaminación.

De igual modo, Peláez se refirió al caso de las protestas indígenas en el sur del país, y cómo mientras que Duque pone como condición para visitar la zona que los indígenas levanten la protesta, los indígenas ponene como condición para levantar la protesta, que el mandatario nacional haga presencia en la zona.

Otro de los temas abordados durante el programa son las presuntas investigaciones disciplinarias que cursarían en contra del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien afirmó que no se moderaría en sus comentarios, afirmando que no está buscando injerir en decisiones políticas, sino que simplemente está siendo sincero, anotando que está dispuesto a ir a la cárcel, pero que no cambiará su forma de asumir su mandato.

Peláez también se pronunció sobre los señalamientos pór las mismas razones en contra del actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a quien señalan de favorecer a uno de los candidatos que aspira a ser su sucesor en el llamado palacio de la torre en Tunja.

