Lo que propone Uribe sobre acabar la JEP se llama perfidia: Roy Barreras

Después de que se conociera la posibilidad de que el presidente de la República objete la Ley Estatutaria de la JEP, varios congresistas y políticos dieron sus perspectivas respecto a lo bueno, lo malo y lo feo de la Jurisdicción Especial para La Paz.

Inicialmente, Rafael Nieto afirmó que esperaba que esta jurisdicción tenía que ser distintas y no lo es, es burocrática, clientelista y tiene nóminas paralelas (…) No tengo nada bueno que destacar”.

Además, aseguró que la JEP está hecha a la medida de las necesidades de las Farc y no para las víctimas aunque consideró que es algo que se puede mejorar.

Por su parte, Samuel Hoyos, señaló que con este tribunal no se respetó la voluntad del pueblo, “los ciudadanos dijeron “no” porque consideraban que él acuerdo no fomentaba la justicia, ese acuerdo no garantiza sanciones efectivas, ni privativas a la libertad a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad” puntualizó.

Además afirmó que “la JEP no ha funcionado y no satisface los derechos de las víctimas, es garante de la impunidad”.

Por su parte, Antonio Sanguino, defendió a la jurisdicción y dijo que “la JEP goza de toda legalidad, fue un acto legislativo elevado por Congreso; Es una justicia transicional para permitir conocer unos delitos y se cuente la verdad; el presidente debe sancionarla sin opresiones”.

De igual manera, Roy destacó la importancia del acuerdo de paz, “es un acuerdo que puso fin a una guerra 50 años y es mandato constitucional”.

Además afirmó que los argumentos del fiscal son falsos y que “la fiscalía sí puede investigar, lo que no puede hacer es que un ciudadano acuda a dos jurisdicciones diferentes al tiempo y los reincidentes pierden todos los beneficios Los jueces de la JEP son colombianos y cualquiera que cometa un delito será juzgado en la justicia ordinaria”.

Samuel dijo que el caso de Santrich era un ejemplo de reincidencia e impunidad mientras que Sanguino y Roy afirmaron que eso aún no está probado por lo que no se podría considerar como un referente para hablar de esa situación.

¿Hay que eliminar la JEP?

Sobre la frase que dijo el expresidente Álvaro Uribe de acabar con el tribunal los congresistas opinaron:

En primer lugar, Roy afirmó que Uribe quiere “hacer trizas la paz y volver al escenario de guerra donde él se siente cómodo”.

Por su parte, Hoyos expresó que está de acuerdo con el ex presidente y que, en lugar de la JEP, se debe hacer una sala de justicia transicional dentro de la Corte.

Sanguino, destacó las afirmaciones de Uribe donde dijo que era “solo un senador” y concluyó “Duque debe demostrarnos que él es el presidente”.

Un mensaje al presidente

Finalmente, los congresistas le dejaron un último mensaje al alto mandatario del país:

Roy resaltó que “objetar cualquier artículo de la Ley Estatutaria sería dañar el acuerdo, porque se quedaría en el Congreso, allá no hay mayorías para salvarlo”. Mientras que Nieto dijo que el presidente tiene que cumplir con sus propuestas a lo que Sanguino respondió que lo que en realidad debe hacer es “honrar al estado colombiano y sancionar la Ley como está”. Para terminar, Hoyos, expresó que Duque debe objetar, “porque no se puede garantizar la impunidad”.