Los agricultores solicitaron revisar el acuerdo de la CAN para el sector agropecuario La petición se hizo tras considerar por parte de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que la CAN no permite un verdadero flujo comercial en doble vía para el sector agrícola.

Los agricultores solicitaron revisar el acuerdo de la CAN para el sector agropecuario. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo