Los casos de embargos de cuentas bancarias por fotomultas

Me embargaron la casa por una multa de 300 mil. Lo curioso es que el tránsito para notificar el comparendo no tiene la dirección de mi casa pero si la tiene para notificar el mandamiento de pago.



El parte lo tuve que pagar antes de que mi señora se diera cuenta del embargo — Zeus (@El_Imprudente_) 5 de julio de 2018

Julito me embargaron la cuenta la secretaria de tránsito de Barranquilla, ya pague mandé correo y me he tratado de comunicar y nunca responden, son buenos para cobrar pero no para solucionarle a uno después de pagar. — Leonardogamboa2 (@Leogamboa84) 5 de julio de 2018

Me embargaron la cuenta de ahorros desde 2017, después de solicitar la apropiación de los recursos para que bajen la multa y varias idas a la secretaría de movilidad de Bogotá a la fecha sigue la multa en el Simit y tampoco devuelven los recursos. @secretariamovDC — David De La E (@Daviddelae) 5 de julio de 2018

A mi me embargaron el sueldo por $ 360.000 hace poco en la administración Penalosa, no tenían mi dirección según los pero si la de mi trabajo para el embargo, pague y luego de tres meses aplicaron el desembargo — Manolo17 (@elescamilla1712) 5 de julio de 2018

No lo mas terrible es que en cucuta donde nunca he ido, aparece un carro a nombre mio y me llega una notificación por que no se han pagado los impuestos desde hace 5 años, coloque la demanda por falcedad de documento pero igual siguen con el proceso — YAZMIN MARTINEZ (@yazminmar573) 5 de julio de 2018

Conozco 3 personas q estan en ese problema y lo peor se enteraron por mi cuando les quise hacer un créditoy no se pudo porq aparecen los embargos en cifin y en el banco ya quedan vetados, es el pecado mas grande, asi lo desembarguen ya no es sujeto de crédito 🤬🤬🤬para un Banco — Angela Maria Torres (@anmatoba1) 5 de julio de 2018

Julio a mi me paso lo mismo con una fotomulta de bogota llevo en el proceso del desembargo hace 6 meses y nada ya he ido a tantos lados que ya se me olvido, lo que contaba su periodista es cierto y debe existir una mafia. Por favor ayudenos — Alejandro caro (@caroalejo80) 5 de julio de 2018

No llega la resolución de desembargo a los domicilios Que es el papel indispensable para realizar el desembargo de todo lo embargado. — Andres Palacio (@andresenrique86) 5 de julio de 2018

Cuenta embargada. Se realizó el pago hace 6 meses. La cuenta ya se puede mover pero no regresan el dinero embargado.

Esto es Movilidad Bogotá. Vivo en Pereira hemos tenido que ir 6 veces, porque no se puede solucionar nada online. Aún nada. — Jeffrey Ramírez (@jeffrcd) 5 de julio de 2018

Pagué la multa, solicité el desembargo de mi cuenta y ya llevo tres meses esperando. — Elkin Bernal (@Bernal_Elkin) 5 de julio de 2018

Me embargaron a pesar de pagar 2 meses antes, nunca descontaron el curso que hice toco pagar el 100% + intereses — Viviana Araque M (@varaque2) 5 de julio de 2018

A nosotros nos embargaron por una multa en Cundinamarca hace 4 años, no nos notificaron ni la multa bi el embargo, estamos haciendo la vuelta. Nos dimos cuenta en el momento de pagar el Mercado — Maria Elvira Andrade (@mariaeandrade) 5 de julio de 2018

Julio a mi pareja le paso lo mismo q a Pacho con la diferencia q cuando empezaron los embargos nosotros consultamos en la pag y no salia la multa 1 mes despues emnargaron la cuenta con una fotomulta de hace un año — paola andrea roman (@piolinaroman) 5 de julio de 2018

A mi papá le pasó, pero fue más grave porque ese carro estaba a nombre de la empresa. ¡Embargaron la cuenta de la empresa! No pudieron mover la cuenta en meses. No había como pagar nómina ni proveedores.... — Diego Camacho (@diegofcamachog) 5 de julio de 2018

Me embargaron la cuenta, me sacaron el dinero y la multa ya estaba paga! Sorpresa y llegar y no tenia el@dinero en mi cuenta , se demoraron un mes en devolverme el dinero y las vueltas q me toco hacer para q me la devolvieran! Fotomultas negocio de la alcaldia — alex (@jalexrolo9) 5 de julio de 2018

Mi caso: me embargaron la cuenta , me acerqué hice la autorización para el pago de la sanción; a los quince días levantaron el embargo, movilidad hizo uso de los fondos para el pago de la sanción pero hoy 3 meses después el comparendo está activo. — GILBERTO PEREZ MOLAN (@gilpermol) 5 de julio de 2018

Julio todavia no me han embargado pero acabe de ver y tengo 6 fotomultas por valor de 2.345.000 por falta de tecnomecanica. Como sacan fotomulta por eso? Y encima de todo en un lapso de 1 mes las 6 — jorge sanchez (@jesanchez64) 5 de julio de 2018

Mi suegra hizo el pago de foto multa pero fue envargada su cuenta sin razón ahora después de todas las filas en movilidad le dicen q debe esperar 51 días hábiles para q le devuelvan el dinero la pobre tenía este ahorro para su fiesta de matrimonio — Juan Manuel Murillo (@JuanMan04047274) 5 de julio de 2018

Llevo 6 meses pasándome por paloquemao a ver si me regresan el dinero que se llevaron de mis cuentas y que no tenían que llevarse!!!! Metieron mal el dedo y decidieron que mis multas eran un montón! — Ana Maria Ortiz (@anamaoh) 5 de julio de 2018

Tocó hacer acuerdo de pago, son muchos trámites para tener los sustentos necesarios para argumentar la falta que ellos cometen, hasta hay que consignar $2600 para que le entregue soportes para revisión — Gabriel Gutierrez (@lugagusa) 5 de julio de 2018

Julio a mi dos veces y una me tocó imponer una tutela porque pasaron ocho meses y no desembargaron el vehículo y ahora estoy en el mismo proceso con otro vehículo. — Daniel Salamanca H (@danielsalaman99) 5 de julio de 2018

A mi me embargaron, nunca me notificaron, el comparendo aparecía en jurídica pero no online, no copia de la foto multa. Me “auto notifique” con un oficio para poder pagar con intereses y levantar el embargo. Reclamo posterior negado. — C3S4R (@cesarovalleh) 5 de julio de 2018