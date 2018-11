Los diversos problemas que tienen en jaque al puesto de salud de Bastidas, en Santa Marta

Caótica. En ese término los habitantes del barrio Bastidas, al nororiente de Santa Marta califican la situación de su puesto de salud, el primero en su tipo que fue entregado por la administración distrital en 2015 y que a tan solo tres años presenta fallas en su operación.

De acuerdo con Juan José Vargas, presidente de la junta de acción comunal de Bastidas y veedor ciudadano, en la actualidad en el centro de salud "no hay medicamentos y no se está brindando la atención médica que requieren "todos los ciudadanos que llegan a cada momento, sin contar las fallas en la infraestructura".

Foto: Cortesía de Juan José Vargas

Sobre este último punto, dice Vargas, el techo de la edificación se ha desbordado y se ha caído el 70%. Por ello, la Secretaría de Salud Distrital cerró tres de sus áreas: crecimiento y desarrollo, maternidad y citología.

"Estas son atenciones vitales y que están cerradas y la comunidad no tiene para dónde ir porque Taganga fue inaugurado pero todavía no funciona, al igual que en La Paz. Mamatoco no ha sido terminado".



Foto: Cortesía de Juan José Vargas

Para determinar qué está pasando con la atención del centro, que hace parte del paquete de centros de salud que debían entregarse en 2015 y por los que el ex alcalde Caicedo y el actual alcalde Rafael Martínez afrontan una investigación judicial, los vecinos de Bastidas pasaron un derecho de petición a la Secretaría de Salud de la ciudad. Mientras tanto deben observar como no hay, por ejemplo, agua potable al interior de la unidad de salud. Pero en sus exteriores se derrama agua residual.