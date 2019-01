Los ganaderos del Cesar dicen que se armarán frente a constantes secuestros

En el departamento del Cesar hay preocupación por la inseguridad que se vive en la zona rural donde en los últimos meses se han registrado más de cinco secuestros y ataques a ganaderos.

El más reciente de estos casos es el caso del joven ganadero Juan Felipe Ustáriz, quien el pasado domingo fue secuestrado de su finca ubicada en Camperucho, zona rural de Valledupar. Según testigos, el joven había llegado a la finca de su familia Después de que el hombre fuera raptado por dos sujetos, su camioneta fue encontrada incinerada y con un cadáver al interior.

Hasta ahora las autoridades avanzan en los estudios para para establecer la identidad de la víctima y saber si se trata de Ustáriz, a la vez que avanzan las investigaciones para saber quiénes estarían detrás de este hecho y si es delincuencia común o algún grupo ilegal que está atacando esa zona del departamento del Cesar.

En medio de esta situación los ganaderos de esa región han mostrado su malestar por las condiciones de inseguridad a las que señalan estar expuestos por lo que han manifestado su intención de armarse para garantizarse asimismo su seguridad.

Esa intención de los ganaderos ha generado polémica en algunos sectores de ese departamentos y de la región Caribe ya que recuerda, para muchos, el surgimiento de las llamadas Convivir que terminaron convertidas es las fuerzas paramilitares.

Sobre el tema, el diario El Pilón de Valledupar titula su editorial de hoy “Armarse no es una buena opción”, en el que señala “solo pensar en la posibilidad de que los ganaderos se armen para defenderse de los flagelos mencionados en el párrafo anterior (robos de ganado, amenazas, secuestro), evoca los orígenes de uno de los actores más sanguinarios de la historia de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC".

Y anota también: "Consideramos que las armas solo deberían estar en manos de las autoridades, cuyos miembros tienen la obligación de proteger al pueblo y hacer valer la soberanía del país. Que miembros de la Fuerza Pública también han cometido crímenes no se puede desconocer, pero son los organismos de seguridad del Estado y nuestros gobernantes en los que debemos esperar y no hacer justicia por cuenta propio"

Hernán Araújo, gerente del Fondo Ganadero en el Cesar y uno de los solicitantes de la posibilidad de que los ganaderos puedan armarse, señaló en La W que las falencias en la seguridad en la zona y los constantes ataque en su contra los llevan a hacer esa solicitud. “Aquí no se le entrega salvoconducto a cualquier persona, en este momento el ganadero o cualquier persona que está en el campo está desamparado porque no tiene como portar un arma a pesar de que en muchos casos tiene permiso de tenencia. Mientras que los bandidos se mueven por todas partes no hay retenes, no hay inteligencia en el caso, no pasa nada”, detalló.

Aseguró, además, que no hay el suficiente pie de fuerza en la Policía y en el Ejército en su departamento, por lo que pone estrategias que garanticen alertar de las situaciones irregulares. “Lo que pedimos es que se puedan crear también algunas redes de comunicación con las autoridades para que haya una reacción de las autoridades que no se está dando”, expresó Araújo.

