“Los miembros de las Farc son los que están volviendo trizas los acuerdos”: Iván Duque

Estos son los mejores apartes de lo que respondió el candidato Iván Duque en entrevista a profundidad con la W

Proceso de paz

“Uno de los errores más grandes que se ha cometido en la historia reciente de Colombia es haber dividido a la población entre amigos y enemigos de la paz. Creo que los únicos enemigos de la paz son los que han pretendido con la violencia intimidar, acallar, cercenar, y excluir al pueblo colombiano. Es muy importante que una paz duradera, estable, institucional como política de Estado, requiera un consenso. El Presidente de la República promovió un plebiscito y lo promovió para que el pueblo se expresar sobre los acuerdos. Yo fui vocero del No, jamás estigmatice a nadie que fuera mis enemigos, contendores o adversarios. Y cuando se dio los resultados de las urnas siempre llamamos a un acuerdo nacional que garantizara las partes en las cuales se tenían que hacer reformas. Jamás como vocero dije que se tendrían que hacer trizas los acuerdos. MI compromiso es que con la base guerrillera tenemos que hacer todo lo posible para que hagan ese tránsito a la reconciliación, tengan oportunidades de empleo, tengan asistencia psicológica y salgan de esa vida trágica y la protección de la integridad de esas personas”.

“Me parece muy importante que en aquellos municipios que han estado golpeados por la violencia se mantenga y se logre una buena presencia de la inversión del Estado, seguridad, justicia, procesos sociales, eso es importante. Desde el primer día dije ni trizas ni risas. No se trata de destruir la totalidad de los acuerdos sino de hacer unas reformas que le sirvan al país. Y por otro lado que no se vayan a reír de las víctimas, algunas personas que no han cumplido con la verdad, la justicia y la reparación”.

“Que quiero modificar: lo primero y es que de una vez por todas digamos que el narcotráfico no es un delito conexo con el delito político. Estamos viendo organizaciones que se están echando perfume ideológico para tratar de tener los beneficios que se les dieron a las Farc”.

“Segundo que la erradicación y sustitución de cultivos sean obligatorias y significa que el Estado debe llegar a esas zonas porque en los últimos cuatro años ha crecido exponencialmente de combustible de la guerra”.

“Tercero si se supone que las Farc negociaron como una organización monolítica y que iban a entregar armas, caletas y dinero, pues alguien tiene que ser responsable si no se entregaron porque eso es una amenaza para Colombia. Tenemos que exigir que la totalidad de los bienes de esa organización se entreguen para reparar a las víctimas. Las Farc como organización debieron haber entregado hace mucho información de sus vínculos con el narcotráfico como organización y no al menudeo cabecilla por cabecilla. Que entreguen las rutas, los socios, el lavado de activos. Los laboratorios, los canales de abastecimiento toda esa información. Así no estaríamos viviendo la tragedia que hoy estamos viviendo con el aumento del narcotráfico”.

“Yo demandé el acto legislativo 001 ante la Corte Constitucional, conseguimos miles de firmas y fui y la sustenté hasta la Corte, me presente ante los magistrados y la Corte los avaló esas aproximaciones donde decíamos: oiga aquí el presidente se está tomando unas facultades que no le competen; segundo el presidente está cooptando las facultades del congreso que tiene que deliberar con una amplia discusión; tercero por vía automática no podemos incorporar los acuerdos al bloque de constitucionalidad. Eso lo respaldaron. La Corte ha dicho que una cosa son los documentos firmados entre Santos y Londoño Timochenko, y otra cosa es que el Congreso pueda hacer las modificaciones que la ley les confiere en sus facultades legislativas e institucionales. NO es destruir los acuerdos sino corregir las cosas que pueden afectar la institucionalidad. Estas cosas se van a tramitar por las instituciones, por el congreso de la república, donde están entadas las Farc”.

“Los que están volviendo los acuerdos son los que no han entregado las rutas del narcotráfico, los que no han entregado los niños reclutados, los que están narcotraficando 10 toneladas de cocaína, los que no han entregado los bienes y sale el Fiscal a decir que han descubierto bienes. Esos están haciendo trizas el acuerdo. Lo que pido es reformar lo que está mal vía institucionalidad, a plena luz del día, en el Congreso, donde no somos mayoría y donde están sentadas las Farc.

El gobierno buscó vía plebiscito que los acuerdos quedaran incorporados en el bloque constitucional y eso no se logró. Las Farc dicen que una vez se ratificaron los acuerdos en el Congreso en contra de las mayorías que fueron derrotadas en 2016, pero el propio gobierno en el Congreso dijo que no estaba incorporado en el acuerdo en el bloque de constitucional”.

La JEP

“Mis observaciones contra la JEP son: Primero, se dijo en el acuerdo que decir toda la verdad, evitaba que se fueran a cárcel o algo semejante. Y después en el artículo quinto pusieron una frasecita peligrosa que dice ‘decir toda la verdad no significa aceptar todas las responsabilidades’. Eso me parece que puede afectar la capacidad de las víctimas de obtener una reparación moral con la sanción de sus victimarios”.

“Segundo, se dijo además que al congreso no iban a llegar personas que hubieran cometido delitos de lesa humanidad sin antes decir la verdad, pasar por la justicia y reparar a las víctimas. Pero qué creo yo, que cualquier sanción conexa con delitos de lesa humanidad tiene que ser incompatible con la llegada al Congreso y tendrán que sustituir a las personas que estén ocupando esas curules”.

“Dijimos que no necesariamente tienen que ser cárceles con barrotes pueden haber mecanismos de reclusión distintos; pueden ser unos centros de colonias agrícolas, centros especiales, pero tiene que haber una efectividad y una proporcionalidad en la sanción. No se trata de hacer este tipo de reformas con ánimos de venganza sino con ánimos de justicia”.

Reformas a la justicia

“Yo he dicho que no quiero entrar al meollo de las Cortes. ¿La justicia en Colombia tiene un problema? Sí, tiene un problema de credibilidad, trasparecía de tecnología de resolver los problemas a los ciudadanos. Mi primera propuesta es tener una política de talento; que la reama judicial vaya a las universidades y escoja a los mejores. Segundo, motívelos a que se queden; que nadie llegue a ser magistrado por lo menos sin haber estado antes cinco años en la rama de manera que se premie el haber estado allí adentro. Tercero, fortalezcamos las primeras y segundas instancias; para que la justicia sea más eficaz y no estemos viendo a las altas cortes como esas instancias de cierre en todos los procesos. Tengamos el expediente electrónico, tengamos una mejor unificación jurisprudencial para orientar las decisiones de los jueces. Todas esas reformas, se pueden hacer a través de reformas de ley”.

“Yo nunca dije que iba a llegar imponer una sola Corte, yo lo que dije es que ahí hay una propuesta, pero mire lo que son la cosas: Jaime Arrubla exmagistrado de la Corte ha dicho que es interesante la discusión. Juan Manuel Charry, la corporación excelencia a la justicia han dicho interesante la discusión. Yo no estoy pensando llegar a revocar las Cortes. No pienso llegar a destruir la justicia”.

“Lo de una sola Corte, no es una propuesta que salió de un sombrero ni me la inventé yo ahora. Dije que era una propuesta para deliberación entre todos. Partamos de un supuesto: yo respeto la Corte Constitucional. La Tutela, he sido un defensor de la Tutela y hay que fortalecerla. He dicho que si se fortalecen las primeras y segundas instancias en el país y si las fortalece para evitar que lleguen a las Altas Cortes de cierre claramente se tiene que repensar una estructura y se tiene que repensar con las Cortes. Hoy tenemos en Colombia seis Cortes. Yo voy a hacer el promotor de una reforma de la justicia pero junto al Congreso y las Cortes. Las mismas Cortes deben reflexionar y decir si ¿hay o no hay choque de trenes? ¿Hay el número de magistrados que realmente se requieren? ¿Podríamos fusionar?“.

Los puestos

La W le preguntó sobre Alejandro Ordóñez y si lo piensa ternar para ser fiscal general:

“No tengo compromisos burocráticos con nadie. El que me ha querido respaldar lo ha hecho sobre la base de un programa. Quiero gobernar a Colombia dándole el espacio a una nueva generación que tenga solvencia técnica, conocimiento que no tenga equipaje con el pasado”.

Sobre los derechos de las minorías

“He tenido diferencias grandes con el doctor Ordóñez, he coincidido en otras cosas. A mí no solo me acompaña Ordóñez, a mí me acompañan personas como Angelino Garzón, Sofía Gaviria, sindicatos, fuerzas políticas que acompañaron el Sí como el Mira”.

“Creo que Colombia tuvo una gran conquista cuando dio el aval a los derechos patrimoniales sucesorales y pensionales. No voy a llegar a perseguir a nadie. Nunca he perseguido a ninguna minoría, nunca me he pronunciado sobre la orientación sexual de nadie”.

“Sobre el aborto, yo soy católico, pero reconozco los avances jurídicos que tiene el país, en las tres causales que están aceptadas. Sin estigmatización de nada”.

“Me han preguntado por mis posturas, pero no las voy a llegar a cambiar pasando por encima de nadie, esos debates se tiene que dar por los canales institucionales”.

“Tomen el artículo 42 de la constitución y mire la definición de familia, pero a pesar de eso la Corte Constitucional tomó una decisión que permite hoy que una pareja del mismo sexo vaya a una notaría y pueda realizar un contrato que tiene connotaciones matrimoniales, eso si alguien lo quiere modificar lo tiene que hacer en el congreso. Lo tendrán que hacer las fuerzas que tengan ese interés, pero soy claro yo no estoy en la promoción de desmantelar eso. No estoy en el plan de retroceder decisiones, pero ahí está la deliberación política, pero por mis convicciones de conciencia no voy a llegar a atropellar las decisiones de un país o perseguir a una minoría”.

“A mí me parecía que entrar a reglamentar la adopción homoparental no tenía sentido y lo dije públicamente. En el artículo 44 de la constitución se le da a los derechos del niño la preponderancia por el resto de la sociedad”.

“Mis convicciones son que creo en la familia y en la familia de la expresión del artículo 42 de la constitución, que no lo escribí yo”.

Reunión con César Gaviria

He tenido una relación muy buena relación con César Gaviria. Le agradezco a él que me haya felicitado por los resultados y segundo lo que le dije y es que examinen el programa nuestro, si el partido en una deliberación quieren motivar la reflexión sobre el programa nuestro, háganlo. Habrá temas donde no nos podremos encontrar como las diferencias con los acuerdos del proceso de paz, pero lo que está claro es que las diferencias se ventilan en el congreso. Hubo un buen café con César Gaviria.

Con Simón Gaviria he tenido buena relación y también diferencias. Nos enfrentamos en el Congreso y en las comisiones económicas. Me sentaría con él a tomarme un café cuando sea necesario porque lo valoro como persona. No hablamos entre enemigos, pero no tengo compromisos políticos con nadie.

Después de ver los resultados llamé a Humberto De La Calle, a Germán Vargas, a Sergio Fajardo, porque no hay que ponerse con mezquindades y tienen propuestas buenas, aunque tengamos diferencias. Les di las gracias. Y el domingo invité al país entero a que se unan a nuestro programa. Y tengo un compromiso, el político que me acompañé tendrá cero cupos indicativos, cero mermelada.

Gobernar sin mermelada

Empecé esta campaña con unos talleres, A mí me decía ‘a usted no lo conoce nadie, usted no hace parte de la política tradicional y empezamos a hacer una campaña recorriendo el país con unas propuestas. Logramos la victoria en el centro democrático y llamé a unir al partido, después gané la consulta abierta y fue lo mismo, y a mi hay personas que me respalda, pero he sido absolutamente claro: el día que renuncié al Congreso lo dije en la plenaria, le dije señores me quiero entender con el Congreso pero tener que hacer un cambio de las costumbres políticas y tendernos que enfrentarlo cueste lo que cueste. Que los proyectos se discutan a plena luz del día. Que un parlamentario hable de lo que necesita su región, bien. Pero debe que tener los avales y en el escrutinio de la opinión pública. Aquí me hago moler, pero yo no voy a asignar las instituciones y los ministerios por presión de ningún político. Hay que quitarles los hospitales a los políticos donde ponen gerentes que le sirven para llenarles la caja menor. Aplicar la extinción de dominio exprés, desmantelar los carteles de la contratación directa, desmantelar los carteles de únicos proponentes y endurecer las penas para que no haya casa por cárcel ni rebaja de penas para los corruptos.

Odebtrecht

Yo no estoy en el expediente de Odebtrecht. Lo que mencionaron es que estuve en una reunión con Óscar Iván Zuluaga en Brasil con un publicista, reunión que fue estudiada por el consejo electoral en el marco de la campaña. El propio Consejo Nacional Electoral dejo claro que yo no tenía ninguna responsabilidad administrativa, contable o gerencial. Le puedo decir que y0o era el director programático de una campaña, me invitaron a conocer a un publicista pero no tengo que ver nada con contratación o su selección. Y mucho menos que yo tenga relaciones con alguien de Odebrecht. Yo denuncié a esa empresa por ganarse un contrato de manera fraudulenta.

Eliminación de entidades

Cuando usted mira la cantidad de agencias que tenemos en este momento y de burocracia hay un gran despilfarro. Tenemos que fusionar entidades por la duplicidad de puestos. En Acción Social se puede hacer algo interesante con tantos puestos. Hablé aquí de la eliminación de instituciones. Hay que buscar un Estado eficiente que haga más con menos, un Estado gerencial. Un Estado que utilice la tecnología.