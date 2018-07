Los negocios en Barranquilla de Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa

Esta es la segunda entrega de W Radio sobre una de las declaraciones hechas por Edmundo Rodríguez ante un fiscal en España.

En esta oportunidad, el ex gerente de Inassa y Triple A se refiere al contrato de asistencia técnica, sus inversiones y negocios en Colombia, además de mencionar la procedencia de los 262.000 euros hallados en su apartamento en Barranquilla y sus propiedades en esta ciudad.

Fiscal: La pregunta es si, como consecuencia de las actividades de Inassa y sus filiales, ¿a usted le consta si se han pagado comisiones ilegales, a políticos o a funcionarios, en algunos países suramericanos dónde operaban estas sociedades?

Edmundo Rodríguez: No me consta.

Fiscal: ¿Le digo sociedades en concreto, en República Dominicana por ejemplo?

Edmundo Rodríguez: Se lo digo en general para todas, no me consta que se haya hecho y además es que tampoco hubiera sido necesario, así es que no, no. Todas las sociedades funcionan con una cosa que se llamaba asistencias técnicas, que consiste, igual que Canal. Canal cobraba una asistencia técnica (que no daba) y la cobraba mensualmente, Canal cobraba como dos millones de euros por una asistencia técnica que nunca ha prestado.

Fiscal: ¿Y por qué se pagaba eso? Es que nos lo hemos preguntado nosotros también. ¿Por qué no se prestaba esa asistencia si se pagaban esas cantidades?

Edmundo Rodríguez: Ese era un pacto oculto de los accionistas, ese dinero lo han estado cobrando los accionistas para pagar menos impuestos.

Fiscal: ¿Qué inversiones tiene usted en Colombia?

Edmundo Rodríguez: Tengo una pequeña participación, pequeño porcentaje, no estoy seguro un 12% o quizás menos, de una sociedad de una promotora inmobiliaria, ahí los socios son un colombiano que se llama Certein, una señora de cuyo nombre no me acuerdo y tenían una pequeña participación, yo creo también, minoritarias, al final había un 25% que yo tenía con Diego García ahí.

Fiscal: ¿Sobre esta inversión es campano campestre la inversión en qué consistía? ¿Usted compró el terreno e hicieron ahí una vivienda? ¿Nos explica un poco en qué consistía esa inversión?

Edmundo Rodríguez: Yo había conocido a este promotor en Barranquilla y el sistema promover en Barranquilla, es que se monta una sociedad para cada promoción, como se hacía en España antiguamente. Entonces habían visto un terreno y dijeron que podíamos entrar como socios.

Fiscal: Ha hablado en plural, ¿podríamos entrar como socios?

Edmundo Rodríguez: Diego y yo, y a mí me pareció un tema atractivo, y en efecto entramos.

Fiscal: ¿Compraron el suelo, en qué consistía la inversión?

Edmundo Rodríguez: La inversión consistió en 20 mil euros si no recuerdo mal la cifra que envíe desde España, de mi cuenta de España, con idea de regularizarlo, cosa que no he sido capaz de hacer. Entre otras cosas porque tenía que haberlo hecho este año, y este año por las circunstancias de que estoy donde estoy, no he sido capaz de hacer mi declaración, y lo tengo pendiente.

Fiscal: ¿Y se construyó?

Edmundo Rodríguez: Sí, se construyó.

Fiscal: ¿Y quién más aporta dinero?, porque lo veo poco, para lo que ustedes hacen allí, 20 no creo que sea suficiente. Usted poner 20 y quién más pone dinero?

Edmundo Rodríguez: 20 era un 12%, el total serían doscientos y pico de mil euros

Fiscal: ¿Y quién estaba de socio ha dicho usted el señor Diego García?

Edmundo Rodríguez: El mayoritario es un empresario de allí que se llama Certain, y una señora.

Fiscal: En el registro en el domicilio de Ramón Navarro en Barranquilla se encuentran unas anotaciones en un cuaderno que tenía, que ponía “Campano Campestre 50x100 Morocho” y “50 x 100” más unas iniciales (ER) que entiendo yo sería Edmundo Rodríguez, (DG) que entiendo sería Diego García y (RN) Ramón Navarro esto es así? ¿Entonces Ramón Navarro iba de socio con ustedes?

Edmundo Rodríguez:Si, es que esto era una cosa muy simbólica.

Fiscal: ¿Y Morocho quién era?

Edmundo Rodríguez: Es Certein.

Fiscal: ¿Este señor era el constructor?

Edmundo Rodríguez: Si, yo le explico de todas maneras como se hacen estas operaciones, se construye cuando se ha vendido, de manera que el circulante que hay es muy pequeño, no hace falta mover mucho dinero, en estas operaciones en Colombia. Digamos que es posible vender, con reserva, de devolver el dinero, si al final no hay suficiente número de compradores, como para hacer la promoción.

Fiscal: Lo que tuvieron que hacer a ver si yo le he entendido fue, primero comprar el terreno, me imagino que el dinero es para comprar ese terreno, y después hacer las viviendas, se venden antes de construirlas, ¿esto es así?

Edmundo Rodríguez: Sí.

Fiscal: ¿Pero la inversión es para comprar el terreno?

Edmundo Rodríguez: Cuando se hizo la inversión, era para un proyecto que todavía no existía, y todo se materializó.

Fiscal: ¿Se materializó en la compra de ese terreno?

Edmundo Rodríguez: Sí.

Fiscal: ¿Luego compro usted otro terreno de la mano con Ignacio Gonzales?

Edmundo Rodríguez: No. Discúlpeme, no es que lo estoy defendiendo señora, es que no, no.

Fiscal: El no ha participado en ninguna promoción en Colombia, este señor. Y usted además de ese terreno para hacer esta urbanización “campero campano”, ¿compró algún otro terreno, de la mano de alguien, no ha hecho ninguna otra inversión, en Colombia?

Edmundo Rodríguez: Tengo las cuentas, de las dos sociedades, de las cuales hemos hablado antes, las inversiones financieras, de las dos sociedades, el apartamento de Barranquilla, el apartamento de Dominicana.

Fiscal: ¿Usted hizo otra inversión en Colombia con el señor Vicente Moro?

Edmundo Rodríguez: No. Discúlpeme es posible que los hijos estén fuera, en algún momento él dijera algo en relación con los hijos, que se les pagara a ellos, a lo mejor, o algo así, lo que el cobró finalmente, puede ser, si no, no sé qué explicación tiene que yo tuviera el nombre de los hijos.

Fiscal: Respecto al patrimonio, ¿Tiene usted patrimonio en el extranjero? ¿Cuántos apartamentos tiene usted en Barranquilla?

Edmundo Rodríguez: Uno que siempre he tenido.

Fiscal: ¿Y cómo paga usted ese apartamento?

Edmundo Rodríguez: Primero el apartamento me costó muy poco, muy poco relativamente, creo recordar que pagué 80 o 100 mil dólares. Segundo, yo tenía unas dietas altas, para este tipo de gastos y me resultaba mucho más económico, un apartamento que un hotel, y lo compré para usarlo.

Fiscal: ¿Pero cómo lo paga? ¿De dónde saca el dinero? ¿Lo tenía en efectivo no declarado?

Edmundo Rodríguez: Lo pagué con pesos, si lo tenía en una cuenta, lo pagué en dos fases, primero fue sobre plano, es decir no lo pagué de una vez, yo tenía dinero que recibía todos los meses de Inassa, recibía no me acuerdo si tres mil, o dos mil dólares, para todos los gastos en lo que yo incurría, en los viajes.

Fiscal: ¿Entonces los sacó usted de una cuenta o fue una transferencia?

Edmundo Rodríguez: No, lo sacaría de una cuenta, o transferencia, no lo sé.

Fiscal: ¿En algún momento el señor Diego García le prestó a usted dinero?

Edmundo Rodríguez: No.

Fiscal: ¿Y el señor Ramón Navarro?

Edmundo Rodríguez: No.

Fiscal: Lo digo porque encontramos en el registro que se practicó en su apartamento, parece que había documento que obedece a algún préstamo, alguna cantidad que había entregado el señor Ramón Navarro.

Edmundo Rodríguez: Si lo hubiera, podría a lo mejor reconocerlo, así en principio no me acuerdo, ¿es una cantidad grande? ¿Pequeña? Bueno, da igual.

Fiscal: Bueno ya en el siguiente interrogatorio, porque esa documentación tiene que llegar a España. También hay la existencia de una facturación de la sociedad Epsilón Gerencia Colombiana de Proyectos, que es una sociedad que está relacionada con Luis Vicente Moros. ¿Sabe si han utilizado esta sociedad para recibir, comisiones que entregaba posteriormente a Ignacio Gonzales?

Edmundo Rodríguez: No.

Fiscal: ¿Usted le dona el apartamento de Barranquilla a su hija?

Edmundo Rodríguez: Sí.

Fiscal: ¿El motivo de esas donaciones?

Edmundo Rodríguez: No tengo más que una hija.

Fiscal: ¿Respecto al dinero que aparece en su apartamento, concretamente 262 mil euros de dónde procedía el origen, del mismo?

Edmundo Rodríguez: Ese dinero, es un dinero que a lo largo de mucho tiempo, yo he ido facturando de pequeñas cosas que iba haciendo, de clientes que he tenido, y en la documentación que han incautado es posible, que figure alguno de ellos, y si no en mi ordenador tengo una información sobe esos, Cantidades que yo he ido cambiando poco a poco en pesos.

Fiscal: Hay otro correo de fecha 1 de septiembre de 2016, hay más eh pero como ya voy a terminar el interrogatorio, folio 218 de la UCO (Unidad Central Operativa). Es una conversación entre Clarissa Guerra y usted el día 1 de Septiembre de 2016 sobre las 12:10 de la tarde que usted dice en un momento determinado, “¿Al ecuatoriano esto le has facturado ya el mes siguiente, no?, y dice ella, qué sí. “Bueno vale esto va a ver si empieza ya a caminar, no tal.. Recuérdame que te hable, pero esto ya cuando te vea el miércoles el pago ayer que hice del pago aquel que envíe a Colombia”. ¿De qué está hablando usted?

Edmundo Rodríguez: El pago a Colombia, son los 20 mil euros esos, o la cantidad que fuera que no la sé, que quería regularizarla, y el ecuatoriano es un cliente de los que tengo.

Fiscal: ¿Pero Qué quería regularizarla en donde en Colombia, en España o dónde?

Edmundo Rodríguez: En España

Fiscal: ¿Qué quería traer de allí? A ver es que no le he entendido, perdone.

Edmundo Rodríguez: Yo tenía que regularizar este año, la inversión que había hecho en Campano en Colombia, cosa que no he hecho, porqué no he tenido físicamente, disponibilidad, y a eso se refería.

Fiscal: Es que le ha dado bastantes beneficios la inversión en Colombia, en Campano o no le ha dado bastantes?

Edmundo Rodríguez: Me ha dado mucho beneficio, en relación, el beneficio que me ha dado con certificación de la empresa, lo tengo depositado en un banco a disposición de este juzgado.

Fiscal: ¿Eso también pertenecía al señor Ignacio Gonzáles, o al señor Vicente Moros?

Edmundo Rodríguez: No, insisto a que está a disposición.