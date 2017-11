Los nombramientos en el Gobierno que se le olvidaron a Alfonso Prada

Luego de las declaraciones de Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia, en La W, este medio se puso en la tarea de corroborar la información que entregó el funcionario a propósito de las denuncias de María Andrea Nieto por irregularidades al interior del Sena.

En la entrevista, Julio Sánchez Cristo le pregunta a Prada si conocía a Orlando Díaz. Frente a esta pregunta, Prada respondió que “no tenía la más mínima idea” de quién era:

Julio Sánchez Cristo: ¿Conoce a Constanza Prada y Orlando Prada? ¿Son familiares suyos?

Alfonso Prada: No, a Constanza no la conozco, ¿y a Orlando Prada? Tampoco. No los conozco.

Sin embargo, pese a esto, La W conoció que esta afirmación no es cierta porque Alfonso Prada sí conoce a Orando Díaz Prada.

Una fuente familiar asegura que Orlando Díaz Prada no solo es el sobrino del secretario general de la Presidencia, sino que además trabajó en la red postal de Colombia 4/72 con la esposa de Prada, Adriana Barragán, desde abril del 2013.

En este año, Díaz se desempeñó como profesional de la Secretaría General y luego, en el año 2015, pasó a ser el jefe nacional de Compras, cargo en el que fue muy cuestionado por un millonario contrato que terminó con sobrecostos.

El director de La W también le preguntó al funcionario por Constanza Medina Prada y su cargo en 4/72:

Julio Sánchez Cristo: ¿Conoce a Constanza Medina Laverde?

Alfonso Prada: Sí señor, es medio pariente lejana, ¡muy lejana!

Julio Sánchez Cristo: ¿Es la directora de Contratación de 4/72?

Alfonso Prada: No, Julio, yo no creo.

Efectivamente, Medina Prada sí trabajó en 4/72 pero en la Dirección Externa de Contratación y, como lo menciona el mismo Prada, es familiar suya.

Siguiendo con la entrevista, cuando se le preguntó a Prada que si él fue la persona que ordenó contratar a Néstor Orduz, quien es el esposo de Sandra Amarillo, quien hoy es su secretaria privada en Palacio, esto fue lo que dijo:

Alfonso Prada: Néstor Orduz, entiendo que trabaja en Fonade y trabaja relacionado con temas de ejecución de emprendimiento, que son temas que tienen directa relación con el Sena. Le quiero decir que entiendo que se casaron estando Sandra en el Sena, en los días mismos que habíamos llegado se casaron y se presenta esa coincidencia (…) yo me traigo a Sandra y él se queda allá.

Aunque Prada asegura que es coincidencia que Orduz se haya casado con Amarillo en agosto de 2014, La W conoció el contrato de Néstor Orduz con Fonade firmado en el año 2016 y no en el año 2014 como dice Prada. Esto fue dos años después de haberse casado con Sandra Amarillo, así que no fue coincidencia.

Por otra parte, Alfonso Prada aseguró en los micrófonos de La W que algunas personas ya habían presentado la renuncia y que él iba a tomar las acciones necesarias con estos funcionarios:

Alfonso Prada: Le cuento la primera noticia y es que, ayer mismo, las seis personas entregaron su renuncia en mi escritorio por la indelicadeza que cometieron y yo voy a proceder a estudiar uno por uno los casos. Además, también apoyo a Maria Andrea (Nieto) porque si hay personas familiares de alguien que esté en Presidencia en el Sena que la estén perturbando, pues tiene que prescindir de ellas automáticamente. Yo la apoyo completamente en eso, si yo fuera director del Sena, obraría exactamente igual.

A pesar de esa indelicadeza que menciona Prada, hasta el día de hoy no ha pasado absolutamente nada y siguen en el cargo tanto los empleados de Palacio como los del Sena.

Pero hay otros funcionarios que sí se tuvieron que ir, como resultado de la declaratoria de insubsistencia de Maria Andrea Nieto.

Por orden de Prada, al interior del Sena también declararon insubsistentes a la secretaria general del Sena, Elsa Aurora Bohórquez; a la encargada de Planeación, Maria Nancy Asustan Pérez; y en la Dirección Jurídica a Julieth Ospina, quienes eran las tres mujeres que estaban adelantando la investigación sobre las irregularidades financieras en el Sena junto a la ex directora Nieto.

¿QUIÉNES REGRESARON AL SENA?

Con la salida de las personas de confianza de Andrea Nieto, retornaron a esta entidad: Alexandra Rodríguez Motta, quien era la persona que tenía a su cargo la supervisión del convenio de interventora con la Universidad Distrital que nunca se cumplió. Además, también tenía bajo su cargo las 13 obras en riesgo denunciadas por Nieto que firmó Alfonso Prada, entre ellas el famoso edificio del Sena de la carrera 7 con calle 57 que aún no se ha construido.

Esta obra tiene algo en particular y es que aunque existe un proyecto retrasado desde el año 2015, que además está generando pérdidas para la entidad, paralelamente y con el mismo objetivo (que es crear oficinas administrativas del Sena), hoy existe un contrato de arrendamiento en otro edificio residencial en el barrio La Castellana.

Dicho contrato se suscribió por un valor de 2.000 millones de pesos anuales y lo que llamó la atención aquí es que la dirección del Sena arrendó un inmueble que, como norma de uso, solamente contempla una destinación para fines residenciales.

De Alexandra Rodriguez Motta aparece un dato muy peculiar y es que aunque tiene un contrato en el Sena, simultáneamente tiene otro con la Presidencia de la República. Este se suscribió con el fin de evaluar a los contratistas que se presentaron para participar en las obras de construcción de la Zonas Veredales, y aunque La W buscó este contrato en el Secop, no fue posible encontrarlo. Por ello, todo pareciera indicar que la funcionaria participo siendo funcionaria del Sena.

Otra de las personas que retornó fue Diana Montes, que es la nueva encargada de la Dirección Jurídica, quien era la segunda al mando después de Juan Pablo Arenas. Y finalmente, otro que regresó fue Manuel Monsalve, nuevo director Administrativo y Financiero y quien siempre profesó una gran lealtad por Prada y Arenas.