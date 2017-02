Los otros mensajes de House of Cards dedicados a políticos

El pasado 16 de febrero, un importante sector de parlamentarios del Centro Democrático consideró el nombre de la senadora Paloma Valencia para integrar la baraja de precandidatos uribistas a la Presidencia de la República en 2018.

Sin embargo, después de ser tendencia en redes sociales durante varias horas, la nieta del expresidente Guillermo León Valencia recibió un curioso tweet de la cuenta oficial de House of Cards, la premiada serie de Netflix, en el que el presidente más famoso de la televisión, Frank Underwood, le da un particular consejo:

Tener tanta atención puede ser abrumador @PalomaValenciaL, pero recuerda que solo hay una regla: pic.twitter.com/RaVi0jHsIR — House of Cards (@HouseofCards) February 17, 2017

Sin embargo, esta no es la primera vez que la cuenta hace referencia a sucesos de actualidad, pues ha hecho mención, en clave de humor, a diferentes escenarios políticos a nivel internacional.

Estos son algunos de los más comentados:

@PabloIglesias Saluda con tu mano derecha, pero no olvides guardar una piedra en la izquierda. #7dElDebateDecisivo — House of Cards (@HouseofCards) 7 de diciembre de 2015

A word of advice, @theresa_may. Take a few moments for yourself first. pic.twitter.com/IYyx68aPwa — House of Cards (@HouseofCards) July 13, 2016

Well, this could be fun. https://t.co/4pQ9irzHof — House of Cards (@HouseofCards) May 26, 2016

El Presidente Underwood agradece a los argentinos el apoyo durante su campaña, y en especial este sentido homenaje.https://t.co/aMsHiw6ddc — House of Cards (@HouseofCards) May 5, 2016

As much as we'd like to support a fellow Underwood, this election is ours. https://t.co/mYEtFtxNqL — House of Cards (@HouseofCards) May 4, 2016