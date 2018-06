Los propios congresistas se están volteando a sí mismos: Mininterior

En diálogo con la W, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, cuestionó fuertemente y calificó de “ilegal” la actuación de las mayorías en el Senado al excluir del orden del día, y de esta manera dilatar, la discusión sobre la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Advirtió que muchos de los congresistas que apoyaron la paz hoy tienen una actitud incoherente pues dice que ya no tienen voluntad para apoyar la paz. "Estamos haciendo lo que los propios congresistas dijeron: se están volteando contra sí mismos", puntualizó.

¿Qué pasaría si el Congreso no aprueba en sesiones ordinarias o extraordinarias el proyecto de procedimiento de la JEP? Dijo el ministro que el gobierno no es partidario de reglamentar la JEP a través de 'estados de excepción'. Por ello, si no hay una ley de reglamento, la propia JEP podría dictárselo transitoriamente.

“La JEP se va a sentir en una situación que quizá le va a obligar a hacer uso del artículo 15 de la Constitución que le permite dictarse su procedimiento mientras se aprueba una ley”, dijo el ministro.

Finalmente, Rivera expresó que han entablado diálogo con el Centro Democrático para tratar de resolver este asunto en beneficio de las víctimas del conflicto.

