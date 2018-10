Los reveladores datos que confirman que Jorge Eliécer Gaitán sí fue masón

Garavito cuenta en W Radio que decidió “enfrentar el tema de la tradición oral y comenzar a investigar a través de pruebas documentales” esto porque existían muchos rumores sobre la posibilidad de que Gaitán, asesinado en el 9 de abril de 1948, habría sido de la logia Veritas Vincit 13 de la masonería bogotana. “Era muy grande el runrún en los pasillos pero no existía una prueba”.

El autor confirmó que hasta ahora se pudo confirmar la participación de Gaitán en la logia, porque muchos de los documentos que tenían fueron destruidos o quemados después de su muerte, tras el Bogotazo.

“Muchas entidades fueron extraídas de nuestros archivos o quemados después del 9 de abril. Los documentos estaban acumulados en nuestros bases privadas, pero no había un estudio específico frente al tema de Gaitán”. A pesar de que el líder político “fue muy importante no existían las pruebas a la mano, todo estaba en desorden”; además señaló que “muchos de nuestros hermanos se llevaron varios documentos a sus casas para protegerlos, unos los regresaron, sin embargo otros no pudieron hacerlo porque murieron”.

Después de varios años de investigación, contó Garavito que a sus manos “llegó un libro de la ‘Autobiografía de un Pueblo de Jorge Eliecer Gaitán’, escrito por Alberto Zalamea, que recopila cartas del prócer” lo que le permitió encontrar escritos de 1940 “en donde distintas partes de la masonería colombina lo felicitaban por haber decidido ser miembro de esta logia”.

“Bajo mi interés investigativo me regrese hasta 1934, cuando nació mi logia, y comencé a leer acta por acta, con caligrafía de “médico”; fue una investigación difícil, pero encontré pruebas en donde era nombrado Jorge Eliecer Gaitán y que comprueban que el 11 de noviembre de 1939 solicitó ingresar a la logia Veritas Vincit 13”.

El autor resaltó que aunque a una persona puede ser llevada a su logia, es este el que debe solicitar su interés de querer formar parte de ella; “para entrar a nuestra orden debe haber una comunicación directa solicitando que quiere ingresar, se estudia y se establece si se deja o no”.

* Solo por orgullo

“Desde mi perspectiva, algunas personas quieres utilizar la imagen de Gaitán para sacarle provecho, pero nosotros solo queremos sentirnos muy orgullosos que este gran hombre hizo parte de nuestra logia. Queremos mostrar cómo un gran hombre estuvo en nuestros templos y trabajó con nosotros”.