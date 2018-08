Los verdaderos alcances del MI6 en Colombia

En los últimos días el MI6, el servicio de inteligencia británico, ha estado en el centro de la polémica por su supuesta operación en Colombia y la relación que tendría en el caso del senador Álvaro Uribe Vélez.

La W consultó a expertos en inteligencia que explicaron qué alcances tiene esta agencia en nuestro país, de acuerdo con los convenios de cooperación firmados entre los gobiernos.

El convenio con la inteligencia británica inicialmente fue con la Policía en la década de 1990 y luego se extendió a otras instituciones como la Fiscalía, el Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Armada y la Fuerza Aérea.

En un comienzo, el objetivo de este convenio fue apoyar con recursos, entrenamiento y asesoría a las agencias colombianas en temas de inteligencia relacionados con corrupción y narcotráfico, y años después se amplió a la lucha contra el terrorismo.

¿Pero cómo funciona esto? Cada institución en Colombia tiene un grupo especial con contacto directo con los agentes del MI6, cuyas identidades son completamente secretas para el resto de los uniformados o la población en general. Los contactos pueden ser para asesorías o para temas de entrenamiento y capacitación.

Sin embargo, esta cooperación tiene serias restricciones. La información de inteligencia que manejen no puede ser usada con propósitos judiciales, es decir, no será válida en ningún caso judicial en Colombia. No pueden trabajar directamente con fiscales en temas de investigación judicial. No investigan delitos. No pueden ingresar equipos de interceptación al país porque estarían violando la soberanía. No participan en las operaciones. Es decir, cualquier interceptación o grabación tiene que ser hecha por una autoridad colombiana y con orden judicial.