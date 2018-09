Lucha contra las drogas es decisión de Colombia, no es por presiones externas: Duque

Luego de que se presentara el informe de la ONU que ubica en 171.000 el número de hectáreas de coca cultivadas en Colombia, el presidente Iván Duque aseguró que la lucha contra las drogas es una decisión de Colombia, no por presiones externas.

"La decisión aquí es frontal contra ese delito y es frontal porque esta es una decisión del pueblo colombiano, no por presiones, no por solicitudes del exterior. Entendemos que la lucha contra las drogas debe ser compartida y parte de la coordinación con distintos países, pero esto es una decisión también del pueblo colombiano porque no queremos que la tragedia de la droga siga afectando más a nuestro país", dijo Duque.

Agregó que la situación por el aumento de los cultivos ilícitos en los últimos 6 años había sido advertida y "nos compromete para que la estrategia integral contra las drogas sea contundente".

El Mandatario recordó que su política antidrogas incluye la prevención del consumo, el fortalecimiento de la interdicción, la desarticulación de las redes de suministros, mantener los compromisos en sustitución, buscar una erradicación más eficiente según los criterios de la Corte Constitucional y el ataque a las bandas del narcotráfico.

"La meta nuestra es que en los próximos 4 años tengamos resultados contundentes, erradicar más del 70 % de lo que tenemos hoy, eso va a depender de cómo vamos avanzando en esta política integral", explicó.