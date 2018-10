Macías se disculpa con líder estudiantil a la que llamó "niña"

El presidente del Senado, Ernesto Macías, se disculpó con la líder estudiantil de la Universidad Nacional, Jennifer Pedraza, a quien llamó "niña", durante una intervención sobre la situación de las universidades públicas.

"Ofrezco disculpas a la estudiante @JenniferPedraz por lo ocurrido en Plenaria. Otorgué la palabra a su compañero Alejandro Palacio, a quien me anunciaron como vocero. No me dijeron que iban a compartir el tiempo. El adjetivo “niña” es un término coloquial de mi región", trinó el congresista.

Macías interrumpió por tiempo a intervención de la estudiante, a propósito de las marchas que se adelantan por la financiación de la educación pública superior.