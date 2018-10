Madre denuncia abuso sexual a su hijo en el Colegio San Viator

Patricia Osorio relató la historia que envuelve el suicidio de su hijo, Daniel Eduardo, que según ella, fue motivado por el desespero que tenía por las repitas violaciones que presuntamente sufrió por parte de un cura del Colegio San Viator.

“Después del suicidio encontré algunos escritos en donde mi hijo decía que desde los 12 años era víctima de abuso sexual; razón por la cual nos había pedido que lo sacáramos de ahí. Él no aguantaba más”, además “mi hijo también relataba como camionetas llegaban al colegio y lo llevaban a un lugar en donde diferentes curas abusaban de él”.

Una vez, la señora Osorio leyó los escritos de su hijo se dirigió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar el aberrante hecho; "no quise ir al colegio porque sabía que no iba a conseguir nada, era muy probable que negaran todo y me hicieran quedar como si quisiera dañar la imagen de la institución". "Recuerdo que solo fui a reclamar los papeles de mi hijo y nunca más quise volver allí".

Sin embargo, y a pesar de las denuncias y de contar con un "abogado de corazón grande que está trabajando en la investigación del caso" ella siente que no se ha hecho nada para hacer justicia. “Lo único que quiero es que se haga justicia, esto es muy duro. Día a día yo me estoy muriendo; antes de irme lo único que quiero es justicia”.