Maestros deberán reponer clases para recibir salario de días no trabajados: Mineducación

El Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva No. 37 del 7 de junio de 2017, la cual busca garantizar la reposición efectiva de los días de clase que han dejado de recibir los estudiantes durante el paro convocado por Fecode.

La Directiva Ministerial establece que los maestros deberán reponer las clases para recibir el salario de las semanas o días no trabajados. Los días no laborados de mayo que fueron pagados deberán ser descontados en junio y, en adelante, los días no trabajados se descontarán en la nómina del mismo mes.

“Cada Secretaría de Educación deberá elaborar una propuesta de modificación del calendario académico en su territorio, en donde se precise la recuperación efectiva de las semanas o días no laborados por parte de los directivos docentes y docentes que participaron total o parcialmente en el cese de actividades, y el ofrecimiento a los estudiantes de las horas efectivas de intensidades académicas dejadas de recibir”, señala el documento.

Las propuestas de modificación del calendario académico para los educadores que participaron en el cese de actividades deberán ser presentadas al Ministerio de Educación Nacional para su respectiva autorización.

“Los educadores que se acojan a la recuperación del tiempo dejado de laborar y ofrezcan a los estudiantes las intensidades académicas dejadas de recibir deberán manifestar por escrito, a través del rector o director de cada establecimiento, la aceptación de este calendario para efectos de que la entidad territorial certificada realice el pago a los directivos docentes y docentes de los días que sean efectivamente recuperados”, precisa la Directiva.

“Nuestra prioridad como Gobierno es garantizar que los niños y jóvenes del país recuperen las clases que han dejado de recibir como consecuencia del paro”, precisó la ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha Tovar.

La recuperación no podrá afectar el tiempo de las cinco semanas de planeación institucional o definir jornadas de los estudiantes en días festivos o sábados ni con la extensión de la jornada diaria del estudiante.

A los profesores que sí han trabajado a pesar del paro se les pagará la nómina completa y no tendrán que reponer tiempo.