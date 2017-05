Maestros siguen en pie de lucha, el paro continúa

Durante la última semana, cientos de profesores de todo el país cesaron sus actividades para salir a las calles y exigirle al gobierno mejores recursos para las infraestructuras de las escuelas, mayores salarios y un mejor servicio de salud. Desde el gremio, los maestros alegan que el Gobierno los ha engañado con propuestas electorales que solo buscan votos, cuando la realidad es que no les han cumplido con nada de lo pactado.

Desde el 11 de mayo, más de trescientos mil maestros entraron en paro y aunque el Ministerio de Educación ha intentado desde todas las orillas llegar a un acuerdo, Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) se han negado.

La crítica situación ha llevado a que al día de hoy más de ocho millones de estudiantes de instituciones públicas estén sin estudio, razón por la que la ministra de educación pide con urgencia a Fecode que levante el paro, y así los niños y niñas puedan retornar cuanto antes a las aulas de clase.

Resolver este conflicto entre el gobierno y el gremio no está nada fácil. Pues en un país que enfrenta varios paros, las maniobras del gobierno no son tantas. Más cuando se enfrentan a uno de los sindicatos educativos más fuertes y muchas veces intransigentes. Lo que hace que no se avizore una pronta solución.

¿Cree usted que se justifica el paro de maestros? Carlos Enrique Rivas, presidente de Fecode y Daniel Raisbeck, editor jefe del panam post, medio digital de noticias y análisis sobre política y economía en las américas, toman partida.