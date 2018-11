Maria Victoria Henao, viuda de Pablo Escobar, habla en exclusiva con La W

.....

Estoy para hablarle a los colombianos y pedirles perdón por todo el horror que Pablo Escobar les causó, les pido que escuchen mi relato no lo que sacan las películas ni la televisión:

Quiero que escuchen a una mujer que también sufrió el horror de Pablo Escobar:

Yo me fui del país con mis hijos por el horror porque nos iban a matar, y desde la ignorancia estuve en varios lugares y por esa situación pido disculpas, por lo que hice en mi juventud:

Estuve cuatro días en una clínica (de reposo y tratamientos faciales), algo circunstancial, no estábamos en el absoluto disfrute sino en el absoluto dolor y fueron 8 meses de horror:

En el país no había una guerra desaforada, en los setentas Pablo era reconocido en el país:

Si me hubiera quedado dinero no duden que hubiera reparado a las víctimas, desafortunadamente el dinero quedó en las manos del Estado colombiano, incluso hoy en Buenos Aires vivo pagando un alquiler:

He pensado siempre en las víctimas, espero que con lo confiscado el Estado pueda reparar. Como mamá y mujer no viví en el placer, viví inventándome un mundo para educar a mis hijos:

Por ninguna razón fui cómplice, siempre confronté a Pablo, él siempre me negaba a mí las situaciones. Yo no la pasé tan bien. A mí me allanaban tres veces a la semana en el edificio Mónaco:

La razón de escribir este libro, una catarsis de dos años, contenida con profesionales, tiene que ver con que reflexionemos y con el perdido de perdón a un país y estoy comprometida con las futuras generaciones:

Estoy trabajando para eso (contarle a su nieto quién fue su abuelo). También para que las mujeres sepamos a dónde podemos parar con las decisiones que tomamos en nuestras vidas:

El país conoce que los últimos nueve años de Pablo estuve separada de él, yo dependía de la seguridad que Pablo me imponía, pero jamás Pablo me comentó y siempre negó las imputaciones por hechos que se le hacían:

Mi vida fue ser ama de casa, mi rol fue proteger a mis hijos:

Yo me quise separar en muchas oportunidades de Pablo Escobar y él me dijo que por ningún motivo se iba a separar, ante esa situación yo no me podía mover, ante infidelidades y atentados, él me decía: 'primero muerto que separado':

Por la manera que él me sometió a mí a los 14 años, yo estuve toda mi vida sometida a Pablo:

Es una contradicción que yo haya querido recuperar el hogar y lo reconozco:

Yo sentí mucho miedo porque en esos momentos pasaban muchas cosas, yo no podía poner un pie en la puerta porque todo dependía de la seguridad de Pablo. Pasaban días y meses esperando razones de Pablo:

Yo dependía absolutamente de Pablo y de sus decisiones, yo elegí soportar todo este dolor por proteger a mis hijos:

Los regalos fueron una circunstancia que no fueron trascendentales para mí, más que ceder a esos regalos, yo protegía la vida de mis hijos y la mía propia:

Yo estaba viviendo sola con mis hijos, Pablo estaba prófugo de la justicia, yo me entero de la relación de Wendy y me entero del aborto de ella 25 años después y he sentido mucho dolor por lo que ella vivió:

Cuando yo tenía 14 años el tema del aborto yo no tenía a quien preguntarle, y ahí me sentí violada por él, por Pablo:

Sobre Fidel Castaño. Yo estoy contando un hecho que sucedió en ese momento porque Pablo se puso bravo por esa amistad (que ella tuvo con Fidel):

Investigando para este libro supe lo de las relaciones de Virginia Vallejo, y por sus mismos libros supe de la relación de ella con Gilberto Rodríguez:

Virginia Vallejo en uno de sus libros dice que me cambié la identidad porque me daba vergüenza de ser Escobar pero no de gastar la plata de Escobar, pero eso era porque ningún país me recibía con mi nombre real:

(sobre los carros bomba) Yo sufrí minuto a minuto esa situación. No había a quién reclamarle, él era prófugo y estaba alejado y eran cortos los momentos para yo reclamarle:

(¿Es una sinvergüenza?) respeto las palabras de la señora María Isabel Rueda, la invito a que se ponga en mis zapatos y que pueda contar la historia:

(Asesinato de Lara Bonilla) Antes de reencontrarme con Pablo yo hice una travesía por la selva con 8 meses de embarazo. En el momento que me encontré con Escobar, independientemente del abrazo, las palabras de él fueron que no tenía nada que ver:

(Acompañamiento de Carlos Castaño para arreglar cuentas y alguien la trata mal, quién fue) Rta: En una de las negociaciones estuve con Don Berna:

La relación con la familia con Pablo en vida, fue políticamente correcta. Fue una situación muy dolorosa para mí y no quiero entrar en confrontaciones, prefiero pasar la página en la relación con ella:

Yo estuve reunida con gente de la DEA, invitada por el Fiscal De Greiff:

(mujeres de Pablo) la presencia de ella fue dolorosa, pero el acompañamiento de ellas me permitió poder cuidar a mis hijos:

(Buena esposa dicho por Miguel Rodríguez) ellos en los allanamientos encontraron varias cartas de amor y ellos me ponían como ejemplo con sus esposas:

(Amparo Grisales) En mi investigación para este libro tuve contacto con gente que estuvo en los 80 con Pablo y mucha gente visitó la Hacienda Nápoles, Pablo en vida me habló que conoció a Amparo Grisales:

(Amparo Grisales) yo en mis celos en su momento le hice reclamos y él me aclaró que él la conocía, me consta que estuvo ella y mucha más gente:



(Amparo Grisales) mi hijo si vio a Amparo Grisales en la Hacienda Nápoles, pero no estoy diciendo si tuvo o no una relación con Pablo:

(Los testigos para el libro) Mataron un 98% de gente de Pablo. Pero siempre queda gente en la historia para contarla :

(La suegra de Pablo) La relación con mi mamá y Pablo fue de respeto. Ella supo que Pablo nunca la escuchó y Pablo nunca escuchó:

(Violada y obligada a abortar por Pablo) desafortunadamente tuvieron que pasar más de 20 años para poder contar lo que me había pasado, mi terapeuta me explicó el comportamiento psicópata de Pablo:

Soy una mujer comprometida con mis hijos. No soy una mujer de negocios, de armas ni violenta:

(Familia Ochoa) Los conocí con Pablo, ha sido una relación formal. Lo que me queda en Colombia son mis hermanas:

(Causa por lavado en Argentina) Yo cuento muy claramente en mi libro lo que sucedió hace 10 años, puedo decir que estuve en las mesas de negociación y con todos los capos y jamás vi a José Piedrahita. Soy inocente: