Marlon Marín es un pícaro, bandido: Rodrigo Londoño, Timochenko

Rodrigo Londoño “Timochenko”, publicó una carta en la que se refiere a Iván Márquez de la siguiente manera: "Desafortunadamente Iván no percibió la dimensión del puesto que nuestra larga lucha lo llevó a ocupar. Se fue, sin ningún tipo de explicación, y le negó a ocupar su curul en el senado, dejando acéfala nuestra representación parlamentaria en el momento que más requería su presencia".

En diálogo con La W, el líder de Partido Farc explicó las razones t lo que quiso decir con esta comunicación. “Es un tema que hacía mucho rato estaba gravitando, hace más de un año el compañero decide partir relaciones con nosotros, tratamos de entender su situación pero nunca nos la explicó” señaló.

Además explicó no tiene la potestad de decir quién es miembro o no del partido de las Farc y contó desde cuándo conocía a Márquez, “entró a las Farc, nos fue de mucha ayuda en la formación política”.

Además aseguró que le duele lo que ha estado haciendo Márquez pero la carta era necesaria “porque tengo una responsabilidad política como director del Partido”.

A pesar de lo que dijo en la carta y de asegurar que Iván Márquez está por fuera de lo que piensa del Partido, Londoño afirmó que se puso en los zapatos de Márquez “estaban los argumentos de la captura de Santrich que fue el detonante para que él se fuera y yo también pensé que para allá íbamos todos, que nos iban a extraditar a todos, pero tengo confianza en las instituciones que nos rigen”.

En la carta también habla de Marlon Marín y de la falta que hizo en su momento Márquez en el Congreso: "Es cierto que nuestro partido y los Acuerdos de Paz pasan por momentos difíciles. Como los que pasa Santrich y que ocupan buena parte de su carta a los ETCR. Con la presencia parlamentaria de Iván Márquez, es probable que esa situación fuera menos dura. Como lo hubiera sido, de no existir esa extraña y peligrosa relación con su sobrino Marlon Marín".

Sobre éste dijo que no lo conoce, “si supe de él, tuve referencias que eran malas, que ese señor era un pícaro y un bandido, incluso una vez Iván mandó a ese señor y yo le dije al intermediario ‘abrase de ese señor’”.

“Yo sí sabía que Marlon Marín si era un vividor. Lo de Santrich lo podrá explicar Santrich en un buen juicio y no entrampándolo” aseguró.

Y sobre la falta que hizo Márquez dijo que por ejemplo, en el Senado las objeciones de la Jurisdicción de Paz “se perdieron por un voto ¿dónde estaba Iván?”.

También mencionó al Paisa y a Romaña, de quienes tampoco se sabe su paradero y aseguró que en el acuerdo se tuvo en cuenta a los guerrilleros, la “los llamo a que no echen a la borda todo el sacrificio de esta construcción, porque con ellos también construimos el proceso en La Habana”.

Destacó la importancia de la paz y de un proceso que les permitió tener participación política, “en vez de estar haciendo un plan para tomarnos un cuartel de Policía, estoy con este cartapacho de papeles para una ley, yo si prefiero esto porque así si podemos cambiar a esta Colombia”.

Y habló sobre las situaciones en las que alguien haya intentado sabotearlos, “hay gente con ganas de ganar recompensas con entrampamientos. A alguien le ofrecieron liberar a Simón Trinidad, cositas de ese tipo”

Sobre Santos dijo que “a él le faltó ser más osado, pero también es cierto que hizo hasta donde pudo y yo no me siento traicionado por Juan Manuel Santos” y aclaró que él no les dio todo lo que habían pedido, incluso, en sus palabras “les dio menos” porque hicieron propuestas como “la sustitución de cultivos, pero eso no es para nosotros, eso es para Colombia, porque a ese problema del narcotráfico hay que cogerlo por los cachos”.

Aseguró además, que no han dejado “caletas” y que sí han entregado todas las armas y el dinero. “Estamos respondiendo y vamos a responder a la JEP, no vamos a sacrificar nuestro proyecto político por mentiras”.

Desde la perspectiva de Londoño, la gente ha comenzado a aceptar su presencia en la política nacional, “Hace poco estuve en mi pueblo natal y ahí viví situaciones emotivas, de escuchar a gente que decía que me iban a recibir a insultos, pero me recibieron de otra manera, lo mismo acá en Bogotá”.

Concluyendo, Londoño aseguró que “debemos dejar la intolerancia, podemos conversar como humanos, sí nos tocó una confrontación y hubo una gran estigmatización hacia nosotros.”

Dijo también que nunca se imaginó que sería el jefe de las Farc y “menos ser alguien que hizo parte de la formación de un proceso de paz para Colombia”.

El actual líder del partido Farc envió un mensaje de ánimo para continuar luchando por la paz “Yo no me arrepiento de haber dejado las armas, esa fue la decisión más acertada que pudimos tomar” dijo Londoño finalmente.