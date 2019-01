Márquez reapareció en video y lamentó dejar las armas antes de asegurar reincorporación

A través de las redes sociales apareció un video a través del que reapareció el exnegociador de las Farc en los diálogos de paz con el gobierno de Colombia, Iván Márquez, cuyo paredero es aún desconocido.

En el video, con una duración de poco más de 12 minutos, el exlíder guerrillero manifestó que considera como un error la dejación de las armas por parte de las Farc, previo a haber garantizado la implementación del acuerdo de paz firmado a finales de 2016 con el Gobierno Santos.

Al referirse a los avances del proceso de implementación, el líder de las Farc los calificó como "desalentadores", y recordó al fallecido líder y fundador de la desaparecida guerrilla de las Farc, Manuel Murulanda Vélez, más recordado con el alias "Tirofijo", quien otrora, "había advertido que las armas debían preservarse como garantía del cumplimiento de los acuerdos".

Luciano Marín, nombre real de Márquez, se refirió al asesinato de 400 líderes sociales y 85 guerrilleros durante los dos años que han transcurrido tras la firma de los acuerdos, señalando bajas garantías para los guerrilleros desmovilizados, señalando a su vez los cambios hechos por el Congreso de la República al texto aprobado, y señalando que Colombia incumple con acuerdos y responsabilidades adquiridas internacionalmente.



Márquez, quien se desempeñó como líder del equipo negociador de las Farc en los diálogos de paz de La Habana, se encuentra oculto desde el pasado mes de Julio, tras haber decidido no tomar posesión de una de las curules en el Congreso, pactadas en el acuerdo de paz, y haber partido de nuevo hacia una de las llamadas zonas o espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación en el departamento de Caquetá. Lo anterior, tiempo después de que se registrara la captura de su excompañero Jesús Santich, quien fue detenido, señalado de cometer delitos relacionados con el narcotráfico después de la desmovilización. Operativo en el que también fue detenido el ciudadano Marlon Marín, sobrino de Iván Marquez.



En su intervención, difundida en video por la Agencia Bolivariana de Prensa, el ex líder guerrillero señaló que "no queremos ahora llorar sobre la leche derramada. No vamos a engañar a ningún guerrillero con el cuento de que todo está bien, que el Gobierno está cumpliendo".

Sobre el caso de Santrich, Marín expuso una situación de inseguridad jurídica para los excombatientes, recordando a su vez el caso de alias Sonia, quien tras haber regresado de Estados Unidos, donde pagó una pena cárcelaria de cerca de 11 años, fue detenida por autoridades colombianas.

Sin embargo, y pese a las críticas plasmadas en el video, el ex negociador de las Farc manifestó la continuidad de su compromiso para con las benderas de la paz.



Para finalizar su intervención, Marín envió un mensaje de solidaridad al recien posesionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, cuyo nuevo mandato presidencial ha sido calificado como ilegítimo por parte de gran parte de los gobiernos de la región, Estados Unidos, y la UE.