Me arrepiento de haber conocido a Pablo Escobar: Alberto Santofimio Botero

Estas fueron las frases más importantes de Alberto SAntofimio Botero en entrevista exclusiva con Vicky Dávila para la W Radio:

Es una ingrata sorpresa porque jamás creí que pudieran mencionarme (del llamado a indagatoria por el crimen de Rodrigo Lara Bonilla)

La Fiscalía no me ha notificado. Me enteré porque alguien me mostró un Twitter. La justicia politizada ahora notifica por Twitter

“En el 2005 se decretó la prescripción, cosa juzgada y que se haría inocuo investigar a Alberto Santofimio”, lee Alberto Santofimio un fallo de la Fiscalía

La Fiscalía estaría tomando de manera retroactiva una decisión. He sido respetuoso de todas las decisiones de la ley:

Es una torpeza inaudita pretender que alguien que tenga dos dedos de frente que una persona pidiera un minuto de silencio por una persona viva. Que me muestren una sola grabación donde yo pedía eso:

Había una estrecha amistad con Rodrigo Lara. Lara fue mi amigo en las Juventudes del MLR. Lo que pasa es que no han ido a los archivos:

En el Huila, en Ibagué y en Atagaima hay testigos. Yo siendo ministro colaboré para que él se fuera a la diplomacia. Él se distanció con López en el 82, pero no conmigo. Jamás hubo una enemistad con él:

Nunca leí yo ataques de Rodrigo Lara Bonilla. La última vez que lo vi me dijo que se iba al exterior y que al regresar iba a armar su propio partido político contra Galán porque lo habían traicionado:

En ningún momento de estos 30 años de investigaciones, me llamaron. Lo dice el pronunciamiento de cosa juzgada (sobre el asesinato de Lara)

Qué móvil podría tener yo para que Rodrigo Lara Bonilla para que desapareciera, eso es una infamia, se lo puedo jurar. Están diciendo que tienen pruebas después de 34 años:

Una es la verdad que se inventan a través de falsos testigos y la montan en los medios. Aquí ante la incapacidad de la justicia, deciden declarar de lesa humanidad todo lo que no pueden probar:

Ahí está el festejo de Rodrigo Lara, hijo, en su casa por el nombramiento del fiscal Martínez. No me cabe la menor duda que Lara hijo está presionando en la fiscalía:

Para pelear se necesitan dos. Yo no he peleado con ese joven, porque él era muy pequeño cuando murió su padre:

La fiscalía está haciendo un montaje, inducido por Rodrigo Lara Restrepo. Qué garantías tengo yo si el Fiscal sale a decir que hay pruebas serias, y no ha empezado el proceso:

Toda esta historia de testigos falsos empezaron conmigo. Aquí no hay garantías. Si interpongo un recurso de apelación, el fiscal tendría que estar impedido, pero sigue la vicefiscal que es esposa de Arboleda Ripoll

Yo fui absuelto por unanimidad en el Tribunal de Bogotá por el asesinato de Luis Carlos Galán. Después en la Corte volvieron a valorar algo que no tenían por qué valorar:

Soy inocente (del asesinato de Galán), soy víctima de un error judicial:

Me condenaron siendo inocente en el caso Galán, estoy buscando mi inocencia en la JEP. En pocas semanas ya cumplo con la pena, pero estoy buscando demostrar mi inocencia:

Este es el único caso en Colombia donde se condena a una persona sin comprobar si existió una reunión que se menciona en el caso. Popeye se auto incriminó porque con eso estaba buscando proteger sus beneficios

A Popeye lo tienen de testigo comodín. Dijo públicamente cuando se puso bravo y dijo que no iba a ayudar al tema de los magnicidios:

Cómo es que dicen que yo decía: Mátalo Pablo, si ese no es mi lenguaje. Cómo iba a instigar un asesinato de una persona que ya Escobar había intentado matar

El Mugre dijo que en una reunión unas personas me habían regalado una plata para una campaña, pero nada del caso Galán:

En la Revista Semana sale que Pablo Escobar me quería matar. Cuentan cómo resolvió que quería matarme:

Virginia Vallejo confesó que salió del país en 1987 y volvió en 1993. Cómo iba ella a saber lo de Escobar si Escobar andaba escondido

Nunca fui amigo de Pablo Escobar. El Señor Escobar nunca fue elegido con mi patrocinio. El Senado era regional

La foto de la lancha fue en el Magdalena Medio que nos invitaron a un almuerzo, fue en la campaña presidencial de López

Yo creo que a Escobar no lo vi más de dos o tres veces en mi vida

En la fotografía de la posesión de Felipe González, él fue como representante a la Cámara, yo era senador. Yo no fu amigo de Escobar, lo conocí elegido, yo no tenía listas ni movimiento propio

Todo el mundo conocía a un señor que era representante a la Cámara.

Claro que Escobar generaba dudas. Yo le doy los méritos a quien logró desentrañar la relación de Escobar con la ilegalidad y es a Rodrigo Lara

Quien desentrañó la condición de Escobar fue Rodrigo Lara. En ese año me enfrenté e Escobar

A mí me quisieron endilgar el cuento de Escobar, cuando él andaba con toda la gente de la política. Popeye sale después, veinte pico de años después, a decir que me recogió para ir a ver a Escobar

El desafío de Galán era valeroso y público, lo mismo que se enfrentó Rodrigo Lara

Yo era el cuarto en las encuestas, hubiera tenido que matar a tres para llegar a ser el candidato. La pelea de Escobar y Galán fue personal. Como lo de Rodrigo con Tranquilandia

El Estado dejó solo a Rodrigo Lara. No lo cuidaron. Tenía que haber salido cuando desenmascaró a la mafia

La familia de Galán dice que no me podía ni ver. Eso es mentira. Lo de la frase de “si me matan, miren a Tolima”, esa frase es mentira

Fui jefe de debate de la campaña de Gaviria en el Tolima. Tengo cartas de Gaviria, ¿ustedes creen que un Presidente me hubiera mandado cartas sospechando algo?

Nunca le hice ninguna llamada al presidente Uribe. Esa llamada no es cierta

Accedí a la JEP porque es una justicia restaurativa, yo estoy pidiendo que revisen mi caso. No voy a aceptar cargos. Si sé que soy una persona inocente

La condena fue un error judicial al que indujeron a la Corte unos bandidos con testimonios falsos. Quiero demostrar cómo fue de insustancial y de mediocre para oponerse a que yo entrara a la JEP

Dicen que no puedo entrar a la JEP porque no era agente del estado. Pero yo era agente del Estado porque era senador en ese momento.

Llevo más de 13 años privado de la libertad. Estoy en mi casa porque logré demostrar que cumplí con lo que dice la ley

Esta infamia que me están montando es porque tienen las cuentas de cuándo salgo yo, y son los Galán y los Lara

Los Galán fueron víctimas por el asesinato de su padre, pero negar que han logrado toda clase de privilegios y de dadivas por esa condición

Guido Parra decía que hubo arreglos secretos de Escobar con algunas personas para lo de la extradición y lo de ponerle una cárcel

Yo me sacrifiqué en el Proceso 8.000

Las pruebas que se dieron en el proceso Galán no existieron. Lo que no quieren decir que bajo la fiscalía de varias personas se me vinculó a mí en nada

Popeye aparece y dice que vayan allá a Combita. Pero hay declaraciones donde Popeye dice que Escobar me odiaba y en otra que Galán, Lara y Santofimio traicionaron a Escobar

“Mátalo Pablo”, ese no es mi lenguaje, se me viene a la cabeza de un delincuente al que le ofrecieron no extraditarlo

Nunca asesoré a nadie. No hay un solo rastro de que yo haya asesorado a alguien

Pablo Escobar, un Bandido; Popeye, un sicario sinvergüenza; Virginia Vallejo, una mujer que se paseó por todas las camas de los políticos; Galán, un hombre importante; Lara, más importante que Galán

Vivo de mi pensión que me gané después de 28 años de trabajo en el Congreso

Y no tuve nada que ver con Maza Márquez, lo vi una vez en Palacio. Nunca tuve nada que ver con él

El doctor Barceló volvió la casación una tercera instancia, y era apoyado por Ripoll quien fue mi contraparte ¿Qué garantías voy a tener?

Me arrepiento de haber conocido a Pablo Escobar:

Si lo viera por primera vez a Escobar, cambiaría de andén:

Según el doctor Yesid Reyes y otros catedráticos el asesinato de Lara Bonilla no debería ser de lesa humanidad.

Galán y las directivas de nuevo liberalismo dejaron solo a Lara Bonilla