Me duele Colombia, no es fácil salir de la guerra: José Mujica El expresidente de Uruguay le aconsejó a Colombia finalizar el conflicto. "Entiendo que las heridas sean profundas, pero si seguimos viendo a hacia atrás no creceremos".

Mujica añadió que "Venezuela está en un laberinto, necesita la conciliación interna con la economía internacional". Foto: Getty Images