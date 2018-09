Me duele mucho que Martín Santos viva con tanto odio: Pacho Santos

Frases destacadas de Francisco Santos en entrevista con Vicky Dávila

Es inevitable volver a las aspersiones a aéreas con glifosato, porque cuando usted ya tiene 210 mil hectáreas con coca, pues es una amenaza nacional, esto está llegando a las ciudades

Esto es un problema tan grande que toca utilizar este tipo de mecanismos, como los drones para hacerlo de manera más baja

Mi mensaje es para la Corte, esto de la coca puede doblegar la democracia: esto está acabando con el comercio por el lavado, el lavado corrompe ciertas entidades y esa coca también está llegando a las calles de Colombia

Hay zonas que del Plateado, en el Cauca, son cultivos industriales de 60 hectáreas, eso no se arregla con erradicación manual. Al lado en Argelia si se tiene que hablar con los campesinos

Un estudio dice que en el 2008 el 65% de los campesinos se querían salir, el año pasado esa cifra bajó, esta amenaza, la peor amenaza va a crecer

Nos eligieron para que los padres lleven a sus hijos tranquilos y no tengan miedo que hay alguien que les vende drogas afuera

Yo no voy a negar que fumé marihuana. Eso fue hace más de 20 años. Yo he aprendido los daños que esa droga hace

Cuando el presidente Uribe iba a penalizar lo de la droga, yo lo llamé y le conté que había fumado marihuana y le dije que si eso le incomodaba yo renunciaba y me dijo que no

Pero yo he aprendido de todo esto y sé que las drogas hacen mucho daño. Yo no le quise contestar a Martín Santos, porque eso es una cosa de odios y me duele por él porque eso le hace daño a él

Hablemos de cifras, de hectáreas, de lo que necesita el debate. El ámbito privado no amerita esa discusión. Esto es algo que está llegando a las calles a los colegios, esto no es para convertirlo en una anécdota

Pasamos de tener 40 mil hectáreas a tener 210 mil hectáreas. Santos dio estímulos a la siembra y sembraron, fue una irresponsabilidad de Juan Manuel Santos. El consumo pasó de, 8,8 al 12.2%

Hoy tienen tanta coca que necesitan buscar el mercado y el mercado más fácil para hacer llegar la coca es Colombia. Hoy en Bogotá eso es un negocio de un billón de pesos

El gobierno de los Estados Unidos jamás quiso que se eliminara la aspersión de glifosato. Esa decisión de Juan Manuel Santos nos dejó inundados de coca

Hay que trabajar con la Corte porque un estado constitucional también se debe a la seguridad, es importante que naveguemos en la misma dirección

No hay pueblo hoy en día que no sienta el problema del microtráfico, hay que hacer algo

Estados Unidos está muy preocupados por las hectáreas de coca. Preocupados por la decisión de la Corte porque le amarra los brazos al fiscal y al presidente

La carta de Estados Unidos del año pasado fue durísima. Toca trabajar mucho para mostrar avance y voluntad porque desde 2012 se aflojó brutalmente y se llegó a 210 mil hectáreas de coca

Necesitamos a Estados Unidos para que con su inteligencia nos ayuden, que se sepa dónde está Guacho, los mexicanos

Yo fui víctima del narcotráfico, a mí el cartel me tuvo secuestrado nueve meses, mi cuñado murió en una bomba de Pablo Escobar. Yo creo en la extradición

De Santrich hay evidencia absoluta que estaba traficando 10 toneladas de cocaína y lo cogieron con las manos en la masa

A Estados Unidos le importa mucho lo de Santrich no por el nombre sino por el hecho. Si existen los mecanismos para extraditarlo lo deben hacer, porque incumplió y lo cogieron con las manos en la masa

Los Estados Unidos se cuidan y cuidan mucho a los testigos. Un juez allá le van a tener que probar que esas pruebas son cinducentes sin prueba alguna y ante un jurado independiente. Allá tendrá garantías

Yo siento que la confianza entre Estados Unidos y Colombia que había en el 2010 ya no existe. Yo quiero entregar un país sin esas hectáreas de coca. Generar credibilidad con el gobierno y el congreso de allá

A mí me preocupa. Dónde están estos exguerrilleros. La carta de hoy de las Farc refleja que están divididos

Lo que es cierto es que el que la hace la paga, lo que esperamos es que estos señores a los que se les tendió la mano, sean consecuentes

Yo vaticiné que Trump iba a ganar. Porque un americano promedio pasó de ganar 25 dólares la hora, toda esa gente fue la que recogió el presidente Donald Trump

El glifosato que se emplea en Colombia no llega ni al 3% para aspersión contra la coca, en la caña de azúcar por ejemplo se utiliza el glifosato

Lo de la Corte me pareció bien, que se maneje el glifosato de manera responsable, pero repito hoy hay otra manera. Hay que tener también erradicación manual con sustitución de cultivos

Venezuela no es que se esté cayendo encima de Colombia. Ya se nos cayó. Cada día entran 40 mil venezolanos, de esos 5 mil se quedan en Colombia. Eso no lo aguanta un país. Eso necesita una solución

Esperamos que la solución llegue desde adentro, desde los venezolanos. Pero se puede apretar. Si Estados Unidos dice: no vamos a comprar más gasolina a Venezuela, en 24 horas se paraliza ese país

Lo que es cierto que los jueces federales de Estados Unidos están pendientes del ‘Cartel de la toga’ porque allá se lavó plata. Ojalá nos ayuden más, si un alcalde lavó plata en Panamá que nos ayude Estados Unidos con inteligencia

Ahora hay un trabajo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía de Colombia, eso tuvo resultados como destapar la olla del ‘Cartel de la toga’

Estoy tan ansioso de querer trabajar que hoy me levanté desde las 5AM a dar vueltas por toda la casa. Lo de la alcaldía quedó atrás y pues si la patria me necesita, quiero trabajar

No hay un aparato de inteligencia más poderoso que los Estados Unidos y el ELN está en su lista de terroristas

Si yo pruebo drogas me vuelvo adicto. Me conozco. Yo por eso no tomo trago, me da mucho miedo eso, las drogas. Si me hubiera metido en las drogas estaría de pelo largo en el ‘Cartucho’

A mí me duele esto que está pasando el presidente Uribe. Es una persona que ha trabajado mucho. No creía en las conspiraciones, yo sí creo que esto ha trascendido fronteras

Uno escucha a los jóvenes diciendo ‘el genocida de Álvaro Uribe’ y uno les pregunta ¿pero de dónde sacan esto? Pero el presidente es un guerrero y va a salir de esto

Me duele mucho que Martín Santos viva con tanto odio: Pacho Santos