Me siento con rabia y traicionado por Bermeo: Giovanny Álvarez

Tras la captura del fiscal Bermeo, Giovanni Álvarez, director de la unidad de investigación y análisis de la JEP habló sobre la elección de este funcionario y lo que supuso para la Jurisdicción esta captura.

En primer lugar Álvarez, destacó la gravedad del suceso “todos nos sentimos atribulados por esta situación, personalmente estoy molesto por los supuestos actos delictivos del señor Bermeo”.

También explicó la forma en la que se hizo la elección de la hoja de vida de Bermeo, “se han recibido currículos por correo y en los territorios, en las universidades, en uno de esos eventos el señor Carlos Bermeo apareció, se revisó su hoja de vida y tenía unos pluses, tenía varias especializaciones, él había hecho una tesis que era interesante” y añadió “recibimos más de 300 hojas de vida, la de él fue la 108”.

Además, aclaró que ninguna persona se ha nombrado por recomendación política y “en la Unidad de investigación y acusación de la JEP, hemos sido rigurosos en escoger las hojas de vida”.

Sobre este tema también dijo que “nosotros no estamos nombrando políticos. Ser político no es un delito en Colombia, al señor se le revisaron sus antecedentes. Se cumplió con lo que se debía hacer. No se nombró por ser político sino por el aporte que podía hacer”.

De otro lado, criticó los actos del funcionario “el señor Carlos Julián Bermeo falló, le falló a su familia, a Colombia y a este proceso que se está viviendo”.

Además Álvarez aclaró que “ningún funcionario ha hecho diligencias sobre el tema de Jesús Santrich, de hecho este aspecto no tiene absolutamente nada que ver nuestra área” por eso, de acuerdo al jefe de la unidad investigativa, Bermeo no trabajo ningún caso del ex guerrillero “Él era un fiscal de apoyo, él tenía 24 comisiones, su función es elaborar una orden a la policía judicial para que investiguen un caso”.

De otro lado, aseguró que la JEP cuenta con cinco órganos, todos independientes, y presentó algunas cifras sobre sus resultados y lo que ha venido haciendo el Tribunal “nosotros hemos hecho por lo menos 24 encuentros con víctimas a nivel nacional y ahí hemos escuchado a más de 1500 víctimas y estamos construyendo un protocolo de comunicación para participación activa en el proceso”.

Cerca de concluir, Álvarez le envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe para que apoyara a la JEP y “nos ayude a trabajar para depurar las cicatrices que nos han dejaron más de 50 años de conflicto armado”.

Finalmente, expresó su deseo de que el presidente “sancione la ley sin objeción alguna” y explicó que aunque se llegara a objetar “la JEP no se acabará, seguirá funcionando”.