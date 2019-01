Medicina Legal registra a alias ‘Guacho’ como Luis Alfredo Pai Jiménez

El cadáver de alias Guacho permanece aún en Medicina Legal, pero en su identificación no figura como Walter Patricio Arizala sino como Luis Alfredo Pai Jiménez. Esto de acuerdo a un documento del Grupo de Información de Personas fallecidas y Desaparecidas y Cadáveres en Condición de no Identificados de Medicina Legal, en donde su nombre está en la casilla de 30 de la lista de los 43 cuerpos que no han sido reclamados en el Instituto.

El documento evidencia que su ingreso fue el pasado 22 de diciembre de 2018, con 29 años de edad.

Por ahora el cuerpo no se ha entregado debido a que aún no se ha realizado la prueba de ADN para establecer la relación genética con la madre.

La explicación del cambio de nombre, es que tiene doble nacionalidad, nació en Ecuador y en Colombia sacó su documento de identificación con ese nombre.