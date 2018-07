Medimás asegura que bonificaciones están dentro de la ley

El documento afirma que Medimás ha revisado las inquietudes planteadas en relación con los pagos salariales de su Representante Legal y algunos de sus directivos. Sobre el particular se permite precisar que, en primer lugar, siendo una empresa de naturaleza particular ajusta el modelo de remuneración o compensación de sus colaboradores con el acatamiento pleno de las disposiciones normativas vigentes en el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, estableciendo los conceptos salariales y no salariales, las modalidades salariales y los incentivos y bonificaciones, acorde con los niveles jerárquicos y los criterios jurídicos y jurisprudenciales aplicables.

Adicionalmente, la entidad afirma que las bonificaciones percibidas por los colaboradores de Medimás EPS, incluido su Presidente, se encuentran dentro de los rangos salariales que hoy se manejan en el sector salud, como se puede comprobar a través de los estudios comparativos o de mercado que han realizado observatorios laborales, instituciones académicas y firmas consultoras y Headhunters, entre otros, acorde con los criterios de competitividad, perfiles y experiencia del talento humano requerido para las diferentes posiciones estratégicas, tácticas y operativas a proveer dentro de las estructuras organizacionales de las diferentes empresas del aseguramiento en salud.

“Es importante resaltar que las asignaciones salariales de los colaboradores de la compañía se derivan de una parte del 10 % de gasto administrativo, reglamentado en la ley y al que todas las EPS tienen acceso, en aras de garantizar la gestión administrativa de cada entidad”, cita el Comunicado.