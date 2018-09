Mencionaré a dos políticos que también son compradores de votos: Aída Merlano

El pasado 13 de septiembre, en el Canal Telecaribe y durante la emisión del noticiero Las Noticias, Aida Merlano rompió su silencio en una entrevista realizada por el director del informativo, José Gómez Daza.

La excandidata se refirió al proceso actual que cursa en su contra, por cuenta de la presunta compra de votos, y de otros temas relacionados.

Durante el diálogo, Merlano aseguró que “no fue juguete de nadie” y que su vida sentimental hace parte de su vida privada. Además, que cree que esa no es la razón que la tiene privada de la libertad. También señaló que ha tenido tres intentos de suicidio estando detenida.

Por otra parte, la política dijo que no se logra explicar cómo se eligieron cuatro representantes a la Cámara en el Atlántico que no tienen trayectoria política:

“En este periodo se eligieron cuatro representantes a la Cámara que no tienen historia ni trayectoria política, que no tienen un solo voto y que nunca en su vida han aspirado a un cargo de elección popular. Se dieron el lujo de sacar 74.000 votos para arriba, que no fueron concejales, diputados. De manera que yo, que saco 30.000 votos, ¿fui la compradora de votos? ¿Entonces la corrupta terminó siendo Aida Merlano?”.

Además, Merlano señaló al ex senador Roberto Gerlein de ser la persona que ha estado detrás de todo lo que le ha pasado: “No solamente él, pero abiertamente puedo mencionar su nombre, como en su momento mencionaré a dos personas más. Dos políticos del departamento que también son compradores de votos, como otros más”.