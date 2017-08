Merlim Network no está autorizada para realizar negocios en Colombia: Supersociedades

Francisco Reyes, superintendente de Sociedades, se refirió al escándalo Merlim Network, en el que cientos de personas en Barranquilla han denunciado haber sido presuntamente estafadas mediante esta nueva oportunidad de negocio.

Este sistema se basa, entre otras cosas, en ganar dinero a través de juegos en aplicaciones móviles.

“Habíamos advertido específicamente que esa compañía no está autorizada para realizar negocios en Colombia (…) no es una actividad multinivel que esté autorizada bajo la ley colombiana. La advertencia, que se hizo hace ya varios meses, es que por favor no confiaran sus recursos en esa entidad, porque no está operando en Colombia ni tiene una estructura corporativa. Las leyes en materia de multinivel exigen, no solamente unas reglas relativas al rendimiento que se obtiene en esa clase de actividades, sino que debe de tener una estructura corporativa en Colombia y esta compañía claramente no la tiene”, señaló Reyes.

El superintendente también aseguró que es difícil sancionar a las personas responsables de la presunta estafa debido a que la empresa no tiene una estructura corporativa en Colombia.

Al respecto, advirtió: “Nosotros haremos todo lo posible por verificar si existe alguna estructura en Colombia, pero hasta donde hemos logrado establecer, la compañía opera en Panamá a través de una plataforma virtual. Por este motivo es bien difícil perseguir a los responsables de estas actividades sin contar con mecanismos de cooperación internacional”.

Además, Reyes alertó a la comunidad para que tenga cuidado y sepa en qué clase de entidades realmente invertirá su dinero:

“Es evidente que el fenómeno de la captación ilegal continúa y es de altísimo riesgo (…) presenta unos perfiles muy variables, aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que hace que esta clase de estructuras ilegales se multipliquen y que muchas personas incautas confíen sus recursos en esta clase de entidades con un riesgo altísimo y terminen perdiendo lo invertido”.