Mesa de diálogos en Buenaventura se reanudará el viernes

La mesa de diálogos entre el comité cívico de Buenaventura y el gobierno se reanudará el próximo viernes, informaron fuentes del Gobierno, para que cada una de las partes analice las propuestas que se han puesto sobre la mesa para tratar de levantar el paro por la crisis humanitaria en esa ciudad del Pacífico.

El gobierno nacional ha rechazado la propuesta del comité cívico de declarar el estado de emergencia económica y social, con el alegato de que tal medida se caería en la Corte Constitucional debido a que, para el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, lo que ocurre en Buenaventura no es «un hecho sobreviniente», pues es una situación que viene de tiempo atrás.

«Hemos acordado un espacio autónomo de día y medio. La mesa no se levanta, el diálogo no se suspende. Vamos a estar en espacio autónomo, lo cual quiere decir que tanto los voceros del paro cívico va a trabajar con base a las propuestas que el Gobierno presentó y el gobierno va a analizar las diferentes inquietudes planteadas y nos encontraremos el viernes a las 10:30 a.m. para poder avanzar», expresó el viceministro del interior Guillermo Rivera.

El Gobierno insiste en que las alternativas para Buenaventura están en la utilización de los recursos autónomos del Plan Pazcífico y en entidades como Findeter.