Mi fuente fue muy clara con la idea de "tumbar a Nicolás Maduro": Sylvia Colombo

En diálogo con La W Radio, la periodista del diario brasileño Folha, Sylvia Colombo, ratificó lo expresado en su reciente publicación sobre un presunto plan, en alianza, entre el gobierno colombiano y el nuevo gobierno brasileño, para para impulsar un movimiento que derroque al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Pese a que Bolsonaro y Carlos Holmes Trujillo, canciller colombiano, se han pronunciado públicamente para desmentir la información dada a conocer por Folha, la comunicadora afirma que su fuente fue muy clara con la aseveración, del deseo de diversos sectores de los dos gobiernos para "tumbar" a Maduro. Dice también que no ha vuelto a hablar con su fuente, y que toda la información que le suministró esta, quedó plasmada en su nota periodística.

Se refirió a Maduro y su saludo al pueblo brasileño luego de que se dieran a conocer los resultados y la derrota del candidato Fernando Haddad. Colombo señala que si bien Maduro felicitó al pueblo brasileño por su "elección libre", su felicitación no estuvo dirigida a Jair Bolsonaro, vencedor en las justas electorales, pues, según la periodista, el presidente venezolano sabe que Bolsonaro "puede ser un tipo agresivo con él".

El artículo publicado por Sylvia Colombo

Durante la entrevista con La W, la periodista también se refirió al diferendo que existe entre el medio para el que trabaja y el nuevo presidente de Brasil, esto luego de que Bolsonaro afirmara que acabaría con dicho periódico.

Explíca que la mala relación del medio con Bolsonaro radica en un primicia que publicó el periodico durante la época electoral; información que involucraba al entonces candidato presidencial, y en la que denunciaban que simpatizantes del ultraderechista estaban pagando a grupos de Whatsapp por difundir informaciones de descrédito en contra del candidato del Partido de los Trabajadores Fernando Haddad.

Colombo afirma que Bolsonaro es consciente de que no puede cerrar el medio, y que quizá el método que usará para intentar afectarlo será la cancelación de la pauta oficial que recibe el periodico; no obstante, la periodista aclaró "Folha no necesita la pauta del gobierno, vive de sus anunciantes", y ratificó que durante el nuevo gobierno "Folha va a seguir con su posición crítica frente al gobierno que fuere".

Comentó que a raíz de la publicación de la noticia de la promoción de fake news por parte de simpatizantes de Bolsonaro, el ahora presidente electo se ha parcializado en contra del medio, e incluso mencionó que la periodista responsable de aquella nota "está sufiendo un fuerte acoso", a la vez que precisó que estaría intervenida telefónicamente, la igual que su pareja, al cual expusieron su número de telefono publicamente a través de las redes sociales.