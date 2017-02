Mi liberación fue un gesto de paz: soldado Moreno

Luego de su liberación por parte de la guerrilla del Eln en Arauca, el soldado Fredy Moreno afirmó que su entrega fue un gesto de paz.

"Nosotros también como Fuerza Pública estamos por la paz, Dios quiera que todas las partes lo den y que de pronto esta diferencia de ideas se arregle por el diálogo", dijo el militar.

Agradeció a su familia y contó que su secuestro se dio cuando se desplazaba de civil hacia la ciudad de Arauca, por el sector de La Esmeralda. "Fui interceptado y luego inicia la cadena de estos días de incertidumbre. No tuve problemas de alimentación, ni maltrato físico o verbal, me decían que me iban a entregar con todos los protocolos", agregó.

Añadió que queda a disposición de sus superiores para su situación laboral y que no tendría problema de seguir trabajando en Arauca.