“Mi propuesta no es socialista; es al contrario, es el desarrollo del capitalismo”: Petro

Petro argumenta por qué pasó a segunda vuelta

En entrevista a profundidad con La W, Gustavo Petro dijo que lo sucedido el pasado 27 de mayo fue un triunfo de una sociedad libre que había votado por su propuesta de una nueva política. Un triunfo que se había dado con la adversidad de una cancha inclinada contra las maquinarias, donde los jóvenes, los campesinos, los afros, los indígenas y una gran base social se había expresado en contra de la corrupción. Pero no solo se atribuyó lo que el candidato llama nueva política, sino que advirtió que dentro de esa manifestación también entraban los votos de Sergio fajardo y Humberto De la Calle, quienes habían hecho sus campañas de mano de las ciudadanías y no de los gamonales políticos.

Aseguró el candidato que la gente se expresó contra el peor mal que aqueja a Colombia y es la desigualdad social. Dijo Petro que esa desigualdad se ha dado por la corrupción “corrupción que lleva años en Colombia y que se aumentó en los dos gobiernos de Uribe”.

Su llamado a un acuerdo sobre lo fundamental

Para Gustavo Petro, “la corrupción de la cual también hace parte el feudalismo asociado al narcotráfico ha llevado a la pobreza a más del 80% de los ciudadanos de Colombia”. En tal sentido, el candidato apela a hacer un llamado a lo que Álvaro Gómez denominó como ‘El gran pacto social’. Para Petro esto quiere decir que todas las fuerzas ciudadanas, políticas y privadas se adhieran a realizar reformas fundamentales como las de: transitar a una era de paz, a una economía productiva que genere millones de empleos decentes y a una era del saber.

“El instrumento fundamental para la igualdad social es la educción, el saber. El saber hace parte de lo fundamental. El saber no se quita, al contrario es ilimitado y este es el principal factor de la construcción de una clase media mayoritaria. El concepto no tiene que ver con que se acaban los ricos y lo he dicho explícitamente en mis discursos que nosotros no venimos aquí para empobrecer ricos, vinimos para enriquecer pobres. Si la pobreza se supera, se disminuye la desigualdad social”, aseguró Petro.

“Mi propuesta no es socialista; es al contrario, es el desarrollo del capitalismo”

“He sido de izquierda y no me arrepiento. Pero no propongo un programa de izquierda. No propongo un programa socialista. Eso no funcionó. El problema de Colombia es que no se ha desarrollado el capitalismo. ¿Una clase media rural qué es? ¿Socialismo? No. Nuestra propuesta es una clase media rural con tierras productivas que deben tener métodos privados y tener metodos mercantiles, en esa medida lo que estamos proponiendo es el desarrollo del capitalismo. Lo que proponemos es el desarrollo de un capitalismo democrático”, afirmó Gustavo Petro.

A renglón seguido explicó lo que para él se ha tergiversado en redes sociales y en medios de comunicación:

“¿Hemos propuesto expropiar? No. Por ejemplo ahora quieren expropiar a la gente de la séptima para hacer el Transmilenio de la séptima. Las obras que se han hecho en Bogotá se hicieron sobre la base de expropiar, que está en la ley, pero yo no expropié a ninguno, eso lo habían hecho los anteriores alcaldes”.

“Expropiar es a una compra obligada. Eso pasó en Venezuela donde creen que los medios de producción son del Estado. Allá no viven de medios de producción sino del petróleo. Viven de la renta”.

“Nosotros proponemos algo diferente. No vivir de la renta del petróleo, que aquí llaman la repartija de las regalías. El robo de las regalías. Una rapiña corrupta. Vivir de la renta fácil, sin trabajar. El petróleo no genera mayores puestos de trabajo”.

“Nosotros proponemos una economía productiva. El petróleo mata la economía productiva de un país porque al llegar el chorro de dólares al país sin mayor trabajo, ese aumento de dólares en el país trae la baja de su precio, sale barato el dólar, al salir barato se abaratan todas las importaciones: se abarata la importación de la comida, el maíz, el arroz, el café, Etc. ¿Y qué efecto tiene eso? Eso tiene como efecto lo que he llamado ‘la ilusión venezolana’ y después viene ‘el guayabo venezolano’. ¿Eso qué es? Que al importar todo barato, matamos toda nuestra producción y en esas ramas productivas es donde están los puestos de trabajo. Por ejemplo: solo en el café hay un millón y medio de puestos de trabajo. Mientras que en todo el sector del petróleo y del carbón en toda Colombia hay apenas 300 mil puestos de Colombia”.

“Cuando exportamos petróleo matamos al café, el arroz, el banano, la manufactura, la industria en las ciudades y vamos por el camino de vivir como rentistas del Estado que es la figura de Venezuela. Desliguémonos progresivamente del petróleo, desliguémonos del carbón porque es obligatorio, se acabaron las reservas, el mundo ya está dejando de comprar carbón y más bien otorguémosle a la mayoría de colombianos las iniciativas privadas; iniciativas que deben realizar con instrumentos de trabajo y de producción”.

“No se puede construir la clase media en Colombia sin la iniciativa y la propiedad privada. La diferencia con el presente es que no es para cinco personas, sino para millones de colombianos”.

Petro habla sobre la tierra productiva y en manos de quién está

“A diferencia de lo que propone Duque, que es volver al campesino peón, jornalero; nuestra propuesta es que el campesino se vuelva un granjero. Que tenga acceso a la tierra, al agua, a la educación, la salud, al saber y a la ayuda del Estado para que sus ingresos le permitan entrar a la clase media productiva. No como hoy ocurre hoy con en el 80% de personas que han sido llevadas casi a la miseria”.

“El saber se puede entregar y no se le quita el saber a nadie; el crédito se le puede entregar al campesino y no se le quita a nadie”

“Pero hay una discusión sobre la tierra que no se ha podido solucionar en Colombia. Nuestra propuesta es pasar a la propiedad privada sobre la tierra productiva y esa tierra productiva son 15 millones de hectáreas de Colombia de 114 que tiene Colombia. La realidad del día de hoy es que esa tierra productiva está en manos del narcotráfico”.

“Que la tierra productiva haya quedado en manos del narcotráfico lo que ha producido es guerras, miseria, desplazados. Eso no se ve en televisión. No es quitar tierras a los empresarios, es recuperar las tierras cooptadas por el narcotráfico y los ilegales”.

“Nuestra propuesta de una agricultura industrial, está ligada también a la industrialización en las ciudades que permite que se enriquezca a la ciudadanía. Ciudadanía que hoy vive del rebusque. En Colombia los asalariados son el 40%, pero que viven de una manera indigna, asalariados afectados por las reformas laborales de Gaviria y de Uribe que ahora quieren juntarse. Mientras que el 60% que no tiene empleo formal está en el rebusque. Ahí está el gota a gota. Los grupos ilegales cobrando al 20%, lo cual produce miseria y pobreza del país”.

“Que la tierra produzca y por eso la importancia de una clase media rural y por eso el campesino debe convertirse en un granjero industrial. Lo ha hecho en Estados Unidos, en Canadá ¿Por qué no se puede hacer en Colombia?”.

“No convocaré a una constituyente”: Petro

El candidato dijo que esa era una de sus propuestas antes del 11 de marzo, pero al ver que hubo cambios en la conformación del nuevo Congreso que se instalará el próximo 20 de julio, no será necesario llamar a una contituyente.

“Antes del 11 de marzo dije que un congreso como el que está ahora no hace las reformas. La JEP, la reforma a la política, a la justicia y a la salud, no las hicieron. Y ahí fue donde hablé de una constituyente. Pero el 11 de marzo ya no quedó elegida como mayoría las fuerzas de las maquinarias y eso hay que atenderlo. Eso no le preveía. En esa medida se abre la oportunidad de un Congreso diferente que se instala el próximo 20 de julio y tiene esa oportunidad de hacer las reformas”.

“Habrá movilización social si no se apoyan las reformas. Por ejemplo sino se apoya una reforma a la salud, donde la gente está viendo que sus familiares se mueren en las puertas de los hospitales, donde la salud se ha convertido en un negocio, pues la gente saldrá a las calles a demandar para que el Congreso haga esa reforma. Hoy hay una sociedad que ya no es pasiva y eso es la gracia de una democracia”.

¿Con qué dinero lo va a poner en marcha la atención en salud?

“En salud no es necesario más plata. El problema de salud no es de dinero, es la corrupción. Se generó intermediación y lo que hicieron esas EPS’s fue dilapidar los dineros. Por eso tenemos una deuda de 7 billones de pesos y en aumento. Se robaron la red pública de Medellín y lo hizo una EPS. De las 48.000 entidades en la salud, el 93 % son privadas y sobre ellas hay intermediación de recursos que han sido robados”.

“Voy a poner un ejemplo, el cáncer de mamá. La ley dice que cuando se detecta el cáncer de mama tiene una semana para atender. Eso no se hace y se están matando a millones de mujeres en Colombia, eso es un feminicidio. Y eso es por la intermediación que demora la atención”

“Ninguno de los candidatos tiene mayorías en el Congreso. Duque no tiene mayoría en el Congreso. Yo tampoco tengo mayoría. El dato del 11 de marzo determinó que era como un preludio, que la bancada con más fuerza en el senado es la alternativa. Es el 27% del senado. Mayoría relativa. Yo llamaré a los congresistas a ese pacto construido sobre lo fundamental: lo fundamental es la paz. Pero la paz grande. La paz grande es la justicia social. Hace 70 años un hombre muy grande, Jorge Eliecer Gaitán, dijo que la paz es la justicia social. Y la justica social tiene que ver con reformas y no con un grupo guerrillero. Son reformas a la salud, a la educación, a la justicia, a la política”.

“Las reformas en el Congreso no se harán dando puestos a los familiares y amigos de los políticos, lo que se ha llamado la mermelada, sino que se hará a través de un pacto sobre lo fundamental y ahí mostraremos qué políticos de verdad quieren un cambio en Colombia”.