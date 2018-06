Migración Colombia realiza operativos en zona donde permanecen venezolanos asentados

Según el gerente de la Terminal de Trasportes de Barranquilla, Jesús Audivet, el operativo de Migración Colombia y las autoridades se realizó luego de una reunión en las horas de la mañana en donde se analizó la problemática de los ciudadanos venezolanos que se encuentran asentados en los alrededores de la terminal.

El operativo tendría que ver con el proceso de recuperación del espacio público y la intervención de las autoridades, ya que las denuncias que se han registrado indican que se presentan en el sitio hechos como la prostitución y el microtráfico.

“Migración Colombia en compañía de la fuerza pública lo que hizo fue solicitarle el registro y la documentación a las personas que están concentradas, y algunas personas tomaron la decisión de irse, no reunían los requisitos para estar acá, no tenían los pasaportes, no tenían la identificación, entonces por seguridad del entorno y por todo lo que se está registrando acá, fueron aprehendidos”, señaló Audivet en diálogo con La W.

Sin embargo, algunos ciudadanos denunciaron que durante el proceso hubo algunos atropellos.