Minagricultura sería sancionado por no presentar cronograma de licitación de parafiscales

La W conoció que funcionarios del Ministerio de Agricultura se exponen a una sanción económica impuesta por la Contraloría General de La República, en el caso del manejo de los recursos parafiscales del ganado.

Resulta que la petición de continuar con la licitación para seleccionar al encargado del manejo de estos recursos que le hizo este ente de control a la Ministerio, no es un saludo a la bandera. Con dicha petición también se le exigió a la cartera presentar, máximo hasta esta semana, el cronograma de dicha licitación y todo el plan de acción que conllevaba.

Como dicha licitación no se dio, pues ese cronograma no existe, así que el Ministerio no tendría material que presentarle esta semana a la Contraloría. Por ello, y según el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, los contralores podrían imponer “multas a los servidores públicos y particulares hasta por cinco salarios devengados (…) a quienes no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas”.

Los funcionarios responsables serán determinados en la investigación que adelanta la Contraloría por este asunto.

