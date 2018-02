Mindefensa advierte que Eln no perturbará las elecciones

(Le puede interesar: La inseguridad es altísima y es una realidad: Jorge Pérez)

Pese a los últimos atentados que ha perpetrado el Eln, esta guerrilla no tiene la capacidad de perturbar las jornadas electorales de Congreso y Presidencia de los próximos meses, según indicó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

En diálogo con La W, Villegas explicó que el grupo subversivo "sí tiene capacidad para producir alteraciones al orden público, pero ya las elecciones no están en peligro" y agregó que durante la época de campaña electoral ya se está aprovechando para circular información que genere pánico en la población.

"Hay un gran ataque por redes para la tranquilidad de los colombianos, niñas con voces angelicales que dicen que no salgan de sus casas. Eso es una campaña que estamos siguiendo investigativamente como si fueran amenazas del crimen organizado. Quiero decirle a la ciudadanía, siempre verifiquen la fuente de la información, duden de las redes, no siempre es de buena fe, estamos a poco de elecciones, este es un ambiente propicio para que se digan todas las mentiras posibles y la gente no puede tragar entero", dijo Villegas.

Sobre los pronunciamientos del Eln en los que dice que antes de que terminara el cese el fuego fue él quien los amenazó, explicó que "el ministro de Defensa de turno es intrascendente, eso es lo que tiene que entender el Eln, que el espacio para la lucha armada en contra de las instituciones no tiene futuro y que hay oportunidades de poder avanzar en una paz duradera y estable en la que se abran los espacios para la política".

Dijo que los últimos atentados han provocado un gran rechazo por parte de la opinión pública y que esta guerrilla "se va a enfrentar con toda la fuerza de las autoridades hasta que tengamos un cese el fuego que sea comprobable".

Respecto al bombardeo a un campamento de la guerrilla en el Chocó, explicó que este tipo de ofensivas tienen "un proceso con unos protocolos sumamente estrictos y eso fue lo que se hizo en el Chocó. Se identificó una cuadrilla del Eln a la cual se le aplicó todo el poder del Estado. Tenemos dos heridos en un hospital, entre ellos una señora que el Eln hizo hacer pasar como una civil".

Advirtió que según información de inteligencia la operación dejó cuatro guerrilleros muertos y seis más heridos y que se identificó que el grupo subversivo luego del hecho inició una contraofensiva al dar "la instrucción en audios para desinformar a Colombia sobre esa operación".

Respecto a la mesa de negociaciones en Quito, dijo que debe evaluarse "cómo hacer que el cese el fuego produzca confianza hacia el final de una negociación política y no solo un paréntesis táctico para fortalecimiento. En algunas zonas este fortalecimiento se dio, en otras no".

El Ministro reveló que el Eln sí estaría involucrado en el hurto a una avioneta y el dinero que transportaba en Aguachica, Cesar, pues se encontraron explosivos y propaganda del grupo subversivo en la cabecera de la pista del aeropuerto.

Anunció, además, una investigación sobre por qué la empresa aérea estaba transportando valores usando este aeropuerto, pues "no tiene control permanente de la Policía, no tiene cerramiento, no tiene la seguridad aeronáutica y policial requerida". El hecho dejó una persona capturada, de nacionalidad brasilera, y la recuperación de parte del dinero y material de intendencia.

Villegas también se refirió al atentado contra la Policía en Ecuador, que habría sido perpetrado por disidencias de las Farc. "He hablado varias veces con los ministros de Defensa y del Interior de Ecuador, han agradecido la cooperación técnica que nuestra Policía les ha dado en inteligencia, explosivos, prevención de terrorismo y estamos trabajando con Ecuador para poder establecer una ruta de responsabilidades de ese carro bomba en San Lorenzo".

Recordó que una disidencia de las Farc es comandada por alias Guacho, de nacionalidad ecuatoriana y dijo que este es un blanco de alto valor para los gobiernos de ambos países. Agregó que el atentado habría sido "una reacción al buen trabajo de la Policía y las autoridades de seguridad en el hermano país y que tienen todo el apoyo de nuestra Fuerza Pública".

----------------------------

INVESTIGACIÓN POR ASESINATOS DE LÍDERES

El Ministro de Defensa explicó que los asesinatos de líderes sociales "preocupan enormemente al Gobierno, pero la buena noticia es que hay el más alto nivel de éxito investigativo. Más del 50 % de los casos esclarecidos, más de 110 personas detenidas por esos homicidios y ya hay sentencias".

Reiteró que estos homicidios tienen una gran variedad de causas y que aún no se puede hablar de sistematicidad. "Eso lo define el investigador, que es la Fiscalía. Cuando la Fiscalía diga que hay causas que hacen pensar que hay un perpetrador único o varios que se han puesto de acuerdo, yo seré el primero en reconocer que hay sistematicidad".

Recordó que las autoridades están implementando el Plan Horus, con el que 600 pelotones llegarán a igual número de veredas en el país y que para esto tienen un protocolo los comandantes de cada unidad.

"Tenemos un folleto con lista de chequeo del Plan Horus, cada una de las cosas que el comandante de cada pelotón debe chequear al llegar para ejercer bien su función hacia el futuro. Hay un capítulo que dice que se deben contactar los líderes y autoridades veredales para darles acompañamiento y protección", señaló.

Sobre los excombatientes de las Farc que han sido víctimas de atentados, dijo que "quiero personalmente garantizar la seguridad de las Farc haciendo política. Hemos montado las instituciones de seguridad que los acuerdos dicen. Tenemos un cuerpo élite de Policía, batallones de operación terrestre, unidades de Policía, la Unidad Nacional de Protección con un capítulo entrenado de gente ex Farc para prestar seguridad".

Sin embargo, hizo un llamado para que los miembros del partido usen estos instrumentos "cuando tienen desplazamientos o eventos, estamos listos a hacer el acompañamiento pero no podemos hacerlo si no nos piden la protección".

----------------------------

LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

Villegas expresó que el decomiso de cocaína en Colombia ha mejorado más que en otras partes del mundo, pero que esto no soluciona el problema de las drogas que es global.

Señaló que el avión privado que transportó 500 kilos de cocaína entre Bogotá y Londres "denota que tenemos que redoblar los controles también en los chárter. El resultado de incautaciones en aeropuertos no es malo, son cerca de 22 toneladas el año pasado, pero en este caso debe haber corrupción rampante y la investigación va por buen camino con las autoridades británicas".

----------------------------

LA SEGURIDAD EN BOGOTÁ

Sobre las últimas denuncias de inseguridad en Bogotá, especialmente por temas de hurtos, Villegas dijo que la acción de la Policía para perseguir estos delitos se ha incrementado. "Ahora la Policía tiene un plan en las ciudades para hacer la prevención especialmente en robos y asaltos, porque en el homicidio hemos tenido reducción". Agregó que se han centrado en investigación y prevención, pues el pie de fuerza nunca es suficiente para la población de cada ciudad.