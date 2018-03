Mineducación sí conocía con anterioridad la situación de Uniautónoma, dicen profesores

Docentes y empleados de la universidad Autónoma del Caribe denunciaron que el Ministerio de Educación conocía de antemano las irregularidades que se venían presentando dentro de la institución. Esto, sustentan los maestros, está soportado en varias denuncias que habrían hecho algunos sindicalistas de la institución.

La W conoció un documento, con fecha de 14 de octubre de 2016, en el que se denunciaban algunas irregularidades en el tema de no pago de seguridad social, pagos atrasados en mensualidades y la apertura de procesos disciplinarios sin motivo.

Según el documento, se señala:

“El Ministerio Nacional tuvo conocimiento de la comunicación con el número de radicado 2016-ER- 178021, trasladada por la Presidencia de la República, en la que interpuso una queja manifestando: que la Universidad Autónoma del Caribe, viene de forma sistemática, violando todos los derechos de asociación que tenemos los trabajadores de esta entidad, reflejándose en el no pago de la seguridad social, pagos atrasados de las mensualidades, descuentos de nómina, de dineros que posteriormente no son girados a entidades como: fondos de empleados, bancos, etc. Por otro lado incentiva el retiro de trabajadores ofreciendo según éstos, dádivas para su retiro del sindicato. Se abren disciplinarios sin motivos, sólo por caprichos individuales”.

Ante esta situación, el Ministerio procedió a requerir a la institución de educación superior, con el fin de que se pronunciara sobre los hechos narrados por el sindicato y esta fue la respuesta:

“La Universidad ha cumplido con su obligación legal de efectuar los aportes salariales, al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados laboralmente encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos, la decisión de afiliarse o retirarse de tales organizaciones (sindicatos) es una decisión libe y exclusiva del trabajador donde la Universidad no se inmiscuye. La apertura de procesos disciplinarios obedece a una causa justificada que da cuenta de alguna acción u omisión previamente tipificada”.

Los docentes señalan que la respuesta del Ministerio habría sido “muy pasiva” al solo requerir una respuesta del alma mater y de no haber investigado a fondo la situación.

Según indican, dentro de esa época se seguían presentando dichas irregularidades que podían haber sido sancionadas en su momento y así haber podido evitar la crisis en la cual actualmente se encuentra la institución.