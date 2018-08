Minhacienda achaca a “fallas del Estado” la caída del crecimiento económico en Colombia

Mostrando un panorama en el que se señala al Estado como el principal responsable de la caída del crecimiento económico a mediano y largo plazo en el país, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, instaló, junto al presidente la Andi, Bruce Mac Master y al presidente de la Junta Directiva de la Andi, Gustavo Carvaja, el Tercer Congreso de Empresarial Colombiano y la 74ª Asamblea Nacional de la Andi que se cumple este jueves y mañana viernes en Cartagena.

Carrasquilla señaló que la caída en el crecimiento “No es un problema asociado al capital físico, no es un problema asociado al capital humano: es un problema asociado a la productividad, básicamente, estamos estancados en ese aspecto”.

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la tasa de crecimiento de largo plazo en Colombia cayó de 4.8% en 2012 a 3.5% en 2018. Según Carrasquilla, esta caída “representa en un horizonte de diez años una pérdida capitalizada de entre $295 billones y $540 millones, medida en pesos de 2017”.

Para el minhacienda, detrás de esa caída está el hecho de que “el Estado colombiano es el socio mayoritario de todas las empresas formales del país y no es un buen socio porque, como una abuelita, exige dividendos aún si no hay utilidades y no le gusta capitalizar a la empresa”. Además, señaló, “el Estado hace difícil el acceso de empresas formales al mercado”.

La solución de este panorama, explicó Carrasquilla, está en los tres puntos que ha planteado el gobierno del presidente Iván Duque: emprendimiento, equidad y legalidad. En ese sentido, una de las principales iniciativas que plantea es una reforma a la tributación empresarial.

“En Colombia somos muy distintos al resto del mundo frente a la tributación: nosotros en Colombia obtenemos los recursos del impuesto de renta en un 85% de los arcas de las empresas colombianas y en un 15% del bolsillo de las personas naturales colombianas (…) Debemos trabajar para que verdaderamente la población más pudiente aporte mucho más que la población con menos recursos y se logran generar los dineros necesarios para hacer las transferencias a la población verdaderamente vulnerable”, explicó.

Aumentar la formalización: Carvajal

Por su parte, el presidente de la Junta de Dirección Nacional de la Andi, Gustavo Carvajal, solicitó al nuevo gobierno consolidar la recuperación económica, generar estabilidad a la inversión y llevar al país a la formalización empresarial y laboral.

“Para impulsar el crecimiento del país en el mediano plazo se debe atender a la reactivación del sector petrolero, al desarrollo de una política empresarial que dé garantías y estabilidad a la inversión y un trabajo para incentivar la formalización con instrumentos de competitividad”, detalló Carvajal.