Minhacienda propone gravar toda la Canasta Familiar para hacer devolución del IVA

Al instalar la 53 Convención Bancaria, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, volvió a dar luces de lo que sería la nueva reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque.

Carrasquilla señaló que se tiene previsto gravar toda la Canasta Familiar en Colombia, eliminando la exoneración que tienen hoy algunos productos de la canasta del IVA.

“Se debe mitigar la regresividad del IVA con devoluciones a hogares vulnerables. (…) Tiene toda la lógica decir por qué no gravo toda la Canasta y les devuelvo a los hogares del decil uno 18 mil pesos, a los del dos 27 mil pesos. Y de dónde va a salir, de los del decil 10 que se ahorran 278 mil pesos con los productos que hoy están exentos de IVA”, detalló.

Carrasquilla también insistió en que se hará una revisión exhaustiva de los subsidios que reciben los colombianos porque varios de los hoy beneficiarios no tienen las características para recibir las ayudas estatales. Detalló que de los subsidios debe evaluarse el tema pensional ya que “de los 14 puntos del PIB que los colombianos pagamos de impuestos sobre ingresos, más o menos 4 puntos se van al servicio de las mesadas pensionales y aproximadamente 2 de ellos constituyen subsidios que son hoy inmensamente regresivos”.

Otro de los temas a los que le pondrán la lupa es el de los recursos de regalías que, según alertó el contralor Edgardo Maya Villazón, están retenidos en los entes territoriales.

----------------------------

Sistema bancario preparado para devolución

Al conocer del anuncio de Carrasquilla de devolución del IVA para los deciles 1 y 2, Santiago Castro, presidente de Asobancarira, aseguró que el sistema bancario del país está preparado para asumir el reto de hacer las devoluciones y que está completamente de acuerdo con la propuesta planteada por Minhacienda.

“Está totalmente preparado para asumir ese reto. Cuando se empezó a hablar del tema de devoluciones no había todavía las herramientas de depósitos de un sistema bancario con una gran inclusión, no había trámites simplificados, no había aplicaciones móviles. Ahora el sistema es completamente diferente y creemos que están totalmente dadas las condiciones para hacerlo”, expresó.