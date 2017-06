Mininterior tuvo que movilizarse en moto por trancón en el occidente de Bogotá

Para evitar contratiempos y llegar puntual a la cita con el presidente Juan Manuel Santos, quien viaja hacia el departamento de Cauca para la entrega de armas, el jefe de la cartera de interior se movilizó en motocicleta.



"La calle 26 en Bogotá colapsó. Tuve que subirme a la moto de uno de los agentes de policía para no perder mi vuelo", señaló en su cuenta de Twitter acompañada de una imagen junto a un policía.



Posteriormente envío otro tuit en el que explica que si uso casco, toda vez que en la primera imagen aparece sin dicha protección.



"Como supongo, por la fotografía anterior, que dirán que no me puse casco, aquí está la prueba de que si lo usé", precisó el ministro.