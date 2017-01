Ministerio de Justicia niega estar a favor de las corridas de toros

El Ministerio de Justicia advirtió que sus conceptos ante la Corte Constitucional en las demandas que piden penalizar las corridas de toros y las corralejas, no van a favor de esas prácticas.

Sin embargo, en uno de los conceptos enviados a la Corte en la demanda que tramita el magistrado Alejandro Linares, el Ministerio pidió confirmar la norma que hoy por hoy excluye de sanciones penales al rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos.

"He sido siempre un defensor de animales. Fui ponente de la Ley contra el maltrato animal y obviamente no estoy de acuerdo con las corridas de toros. El concepto que emitió Minjusticia lo que hace es defender a los animales, en el entendido que injustificadamente ellos no pueden recibir ningún maltrato", dijo el ministro Jorge Londoño.