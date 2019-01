Ministerio del Trabajo confirmó que este año tampoco habrá reforma laboral

A pocos días de haber confirmado que la tan anhelada reforma pensional que se esperaba para este año, no se hará, el Ministerio del Trabajo también confirmó que la otra reforma esperada que es la laboral tampoco irá en este 2019.

Según la Ministra de la cartera laboral, Alicia Arango, esto se debe a que se tiene que hacer un estudio más profundo sobre el tema el cual tildo de delicado para poder plantear un verdadero cambio en el sector laboral del país.

En sus declaraciones, la Ministra Arango expresó que aunque la reforma laboral no está en planes como sí ocurre con la pensional, esto no significa que durante el Gobierno Duque, dicho proceso no se lleve a cabo, aclarando de paso que por orden de presidencia ya se está haciendo el respectivo análisis del tema.

Finalmente, el Ministerio del Trabajo fue claro al indicar que sus esfuerzos durante este 2019 estarán enfocados en el proyecto de reforma pensional, la cual espera presentar en marzo de 2020, información que en su momento confirmó en los micrófonos de W Radio Alicia Arango.