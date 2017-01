Ministra de Comercio dice que Colombia está preparada si Trump cambia política comercial

Colombia está preparada para hacer frente a cualquier cambio en la política comercial y de inversiones de Estados Unidos que haga el presidente electo de ese país, Donald Trump, aseguró hoy la ministra de Comercio Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.



"Hay que estar monitoreando constantemente y viendo, después del 20 de enero (día de la posesión de Trump), cuáles van a ser las políticas establecidas. Tenemos tres escenarios a los que vamos a estar reaccionando", dijo Lacouture en una entrevista con Efe.



El primer escenario, el "pesimista", es de una política comercial "proteccionista en todos los niveles", con la imposición de aranceles, de reforma de los Tratados de Libre Comercio (TLC) existentes, de medidas antidumping y de salvaguarda, explicó la ministra.



En el caso de posibles aranceles a manufacturas, "no le pegaría tan fuerte a Colombia sino que sería más indirecto" porque el país no es un gran exportador de estos productos a Estados Unidos, como sí lo son China y México, manifestó.



"Si vemos el tema del TLC, creo que (un cambio de reglas) no sería una medida positiva para Estados Unidos porque ese TLC le ha dado resultados muy positivos a ellos como también a Colombia", dijo sobre el acuerdo comercial existente entre los dos países desde mayo de 2012.



En lo referente a medidas antidumping o salvaguardas, una posibilidad más remota porque no hay argumentos para imponerlas al país, podría haber "una afectación para Colombia en el sector de industrias livianas".



"Si lo ponemos en un escenario mediano, en el que no se establezca directamente ninguno de los anteriores mecanismos, las exportaciones podrían ser más estables y pueden abrirse oportunidades", afirmó Lacouture.



Y la tercera opción, que es un escenario positivo, en el que la política de Trump no afecte directamente a Colombia, "se van a abrir una cantidad de oportunidades" para el país por las compras que EE.UU. deje de hacer a otros mercados.



Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, que en 2015 exportó a ese país bienes y servicios por valor de 8.602 millones de dólares, ventas que en los primeros 10 meses de 2016, según el último dato disponible, sumaban 6.988 millones de dólares.



También es el primero en Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, con 2.031 millones de dólares en 2015. Entre enero y septiembre del año pasado la cifra por este concepto ascendió a 1.412 millones de dólares.



A pesar de la cautela con la que el mundo espera la llegada de Trump a la Casa Blanca, Colombia ve oportunidades en sectores como el agrícola, donde según explicó la ministra, se está "trabajando a toda marcha para lograr homologaciones rápidas en productos como es el caso del aguacate, que va a entrar este año" a ese mercado.



"Sin embargo, cabe resaltar que si se genera una política proteccionista general de Estados Unidos, por supuesto Colombia podría llegar a tener una afectación", afirmó Lacouture.