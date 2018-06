Ministro de Ambiente anuncia su renuncia

Durante la Feria Ambiental 2018, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, anunció que en dos semanas presentará oficialmente su carta de renuncia al presidente Juan Manuel Santos.

El jefe de la cartera de Ambiente tendría intereses en lanzarse a la gobernación de Chocó, por ello su salida se efectuaría 1 mes antes de que termine el gobierno Santos.

Por otro lado, Murillo manifestó que hasta el momento Colombia no está lista para iniciar cualquier tipo de exploración de Fracking:

“No está lista la hoja de ruta para darle luz verde al fracking en el país como se ha venido diciendo, eso es falso. En Colombia no se hace esta explotación y hemos visto que este tema ha sido usado en el debate político para ganar votos y con lo ambiental no se puede jugar y hasta que no estemos seguros que esa actividad se puede hacer con todas las medidas necesarias para proteger el agua de los colombianos, acuíferos, depósitos de aguan subterránea, tecnología de calidad con buenos sistemas de monitoreo y reportes, el país no va a avanzar en esa senda, al menos este Gobierno”, dijo Murillo y añadió que este tema pasará a manos del nuevo Gobierno para una futura decisión.