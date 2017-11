Ministro del Interior le pide al Congreso que sesione a diario para sacar adelante la JEP

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, solicitó "en nombre de las víctimas del país" a los presidentes de Cámara de Representantes y Senado, que le pidan a los parlamentarios sesionar de lunes a viernes ante el inminente vencimiento de la vigencia del 'fast track' previsto para el 30 de noviembre, y las dificultades por las que atraviesa la aprobación de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

"Las víctimas de Colombia se merecen una restauración de sus derechos, y la única manera de lograr que los derechos de las víctimas sean reconocidos, es con la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso le solicitamos a los presidentes que sesionen de lunes a viernes y sacar adelante la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz", expresó Rivera.

Minutos después de la petición de Rivera, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, le reclamó a través de su cuenta de Twitter, que su corporación ya había decidido, de antemano, sesionar a diario.

"Ministro. Con respeto, prenda el radio. Esto lo anunciamos hace dos horas. Con Vp Lina Barrera tomamos la decisión a primera hora", escribió Lara.

Rivera respondió "apreciado Rodrigo. No tenía idea de su decisión pero me alegra que por fin coincidamos. No se preocupe que no compito por noticias" (sic).