Ministro venezolano admite que migración está impactando sector universitario

El ministro de Educación de Venezuela, Elías Jaua, admitió que la migración está impactando al sector universitario al señalar que profesores y personal "calificado" han dejado el país en medio de la grave crisis económica que también está afectando, según dijo, a "todo el sistema educativo".



"No podemos negar que hay un impacto de la migración en ese sector, no así en el de la educación inicial", dijo en una entrevista grabada al canal privado Televen y transmitida hoy.



Jaua, que solo dirige el ministerio para la educación básica, indicó que ha estado trabajando con su par del Ministerio de Educación Universitaria, Hugbel Roa, el tema de la ausencia de los profesores universitarios.



"La planta de maestros de profesores y profesoras en la educación (básica) por lo menos se ha mantenido casi inalterable, pero en la educación universitaria, bueno, tenemos que estar atentos para garantizar la permanencia de personal calificado, profesional", dijo.



"Sin embargo, en el sistema de educación básica nosotros hemos podido culminar un año exitoso, medio millón de bachilleres se graduaron, 4 % más que el año pasado", continuó.



Asimismo, se refirió a las jornadas de paro que han realizado docentes universitarios por mejores salarios y dijo que se encuentran en negociaciones, aunque destacó que fue aprobada una escala salarial que establece un aumento cada tres meses, pero con la que varios sectores están en desacuerdo.



El ministro no ofreció detalles de cuánto sería el aumento con esta escala salarial que asegura que se aprobó.