Miserablemente acabaron con la vida de mi hija: relato de padre de geóloga asesinada

En diálogo con La W, Jairo Flórez, padre de la geóloga Laura Flórez, una de las víctimas mortales en la zona rural de Yarumal (Antioquia), asegura que su hija en diferentes ocasiones le expresó el miedo que tenía por estar en el campamento, en donde venía realizando estudios de tierra. “Mi hija tuvo que regresar a Caldas porque uno de sus compañeros recibió amenazas, a él le advirtieron que si no pagaba una vacuna los iban a asesinar”.

Según Flórez, cuando la situación se había calmado, su hija regresó a un nuevo campamento que se encontraba en la misma zona, sin embargo Laura Flórez continuaba manifestando su temor por las repetidas amenazas que estaban sufriendo, “todos los días ella me escribía: papa eso allá está muy caliente”

El padre de la mujer de 28 años resalta que ni el Ejército ni Continental Gold hicieron algo para proteger a los geólogos, porque de ser así, “ellos no estarían muertos”. “A ellos nos los protegieron a pesar de las amenazas. Yo no creo que el Ejército los estuviera cuidado”.

“Mi hija me había comentado que supuestamente el ejército los estaba cuidando en el campamento, pero eso es falso porque a quemarropa los mataron, esos malditos le quietaron la vida de tres jóvenes, que no les dieron tiempo de defenderse, asesinos que no merecen el perdón de nadie”.

Laura Alejandra Flórez Aguirre era egresada de la Universidad de Caldas y terminó sus estudios primarios en el colegio de Cristo en Manizales y habría salido de la capital de Caldas el pasado domingo.

Desde la Universidad de Caldas, el rector Alejandro Ceballos indicó que es lamentable que hayan acabado con la vida de dos egresados de esta institución, Laura Alejandra Flórez Muñoz de Manizales y Camilo Andrés Tirado Farak de Corozal, Sucre.



Foto: Laura Alejandra Flórez Muñoz y Camilo Andrés Tirado Farak.

En Manizales están a la espera de que llegue el cuerpo sin vida de Laura Alejandra Flórez Muñoz para realizar las obras fúnebres.