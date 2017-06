Molestia del presidente del Senado por presencia de miembros de las Farc en el Capitolio

La presencia de los líderes guerrilleros Jesús Santrich y Andrés París en un homenaje a la exministra Clara López en el Capitolio Nacional, provocó la indignación del Presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien manifestó no haber sido informado sobre esta visita.

Lizcano dijo que le sorprende la falta de capacidad de reacción de la Policía para impedir el ingreso de estas personas al Congreso.

"La Policía no pudo impedir el ingreso por la cantidad de escoltas que tenían estos miembros de las Farc", precisó Lizcano quien había dicho que los miembros de esta guerrilla no ingresarían a las instalaciones del legislativo, hasta tanto no dejaran las armas.