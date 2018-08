Muchos corruptos pretenden que la consulta anticorrupción no pase: Claudia López Claudia López, ex senadora, expuso que "la consulta anticorrupción no tiene intenciones electorales, esos votos no serán para mí. Vamos a votar por siete medidas".

Según López "no habrá ni lechona, ni buses, ni reglaos, no podemos ganar la consulta anticorrupción con corrupción". Foto: Colprensa